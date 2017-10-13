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Пензенских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей

13 октября в 12:58 114 просмотров
«Автокресло-детям».

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В Пензенской области с 16 по 20 октября сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автокресло-детям».

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, массовые проверки водителей будут проводиться с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нарушения правил перевозки детей.

В Пензенской области в 2017 году случилось 94 аварии с участием детей-пассажиров, в результате которых четыре ребенка погибли и 102 получили ранения.

При этом в каждом восьмом происшествии с участием детей-пассажиров зафиксировано нарушение правил перевозки детей, добавили в ведомстве.


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