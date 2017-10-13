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Глава Саратовской области вернул награду «За любовь к родной земле»

13 октября в 13:26 14 просмотров
«За любовь к родной земле».

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Глава Саратовской области Валерий Радаев учредил Почетный знак губернатора «За любовь к родной земле».

Как сообщает «СарБК», награду планируется вручать «за заслуги перед областью, достижения и вклад в развитие сельского хозяйства, производства, экологии, науки, образования, культуры, государственной службы и др., личное мужество и высокопрофессиональное мастерство при спасении людей, техники, объектов в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий».

Отмечается, что почетный знак «изготовлен из серебра, представляет собой четырехконечный крест, между лучами которого расположены пшеничные колосья, в центре — медальон с гербом Саратовской области».

Аналогичную местную награду экс-губернатор Дмитрий Аяцков вводил в ноябре 1999 года. Она вручалась до марта 2005-го. Знак «изготовлен из серебра, представляет собой четырехконечный равноконечный крест…, между лучами креста расположены пшеничные колосья…, в центре креста расположен серебряный медальон… в центре медальона — герб Саратовской области…».


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