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Директором «Пензалифт» назначили Марину Литвинову

13 октября в 13:55 474 просмотра
, директором «Пензалифт» с 10 октября назначили Марину Литвинову.

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В соответствие с постановлением горадминистрации, директором «Пензалифт» с 10 октября назначили Марину Литвинову.

Марина Литвинова закончила ПГПУ в 1999 году, в 2007-м — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 2004 года она работала на разных должностях в комитете по экономике, инвестиционной политике и промышленному развитию и УМИ администрации города Пензы.

«Сейчас на предприятии принимаются меры по активизации взыскания задолженности. Так, подано 10 исков на взыскание более 5 млн рублей. Проводится расширенная инвентаризация имущества, составлен план мероприятий по оптимизации структуры управления предприятием и ряд других», — сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках распоряжения горадминистрации продолжается проверка финансово-хозяйственной деятельности СМП «Пензалифт» за восемь месяцев 2017 года.

Напомним, 9 октября в ходе аппаратного совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что директор «Пензалифт» Виктор Воробьев покинет пост.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/direktorom_smup_penzalift_naznachena_marina_litvinova/

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