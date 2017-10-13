Директором «Пензалифт» назначили Марину Литвинову

В соответствие с постановлением горадминистрации, директором «Пензалифт» с 10 октября назначили Марину Литвинову.

Марина Литвинова закончила ПГПУ в 1999 году, в 2007-м — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 2004 года она работала на разных должностях в комитете по экономике, инвестиционной политике и промышленному развитию и УМИ администрации города Пензы.

«Сейчас на предприятии принимаются меры по активизации взыскания задолженности. Так, подано 10 исков на взыскание более 5 млн рублей. Проводится расширенная инвентаризация имущества, составлен план мероприятий по оптимизации структуры управления предприятием и ряд других», — сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках распоряжения горадминистрации продолжается проверка финансово-хозяйственной деятельности СМП «Пензалифт» за восемь месяцев 2017 года.

Напомним, 9 октября в ходе аппаратного совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что директор «Пензалифт» Виктор Воробьев покинет пост.