В России возраст уголовной ответственности хотят снизить до 12 лет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев готовит изменения в УК России, сообщает RT .

В изменениях предусмотрено снижение возраста уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений до 12 лет.

В частности, в список входят преступления насильственного характера: убийство, совершенное с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, а также тяжкие преступления террористического характера, говорится в сообщении.

«К сожалению, в последнее время мы все чаще слышим о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, часть из которых не подпадает под действия УК ввиду возраста. Это позволяет им совершать особо тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать. Вместе с этим, следует продолжать декриминализацию не тяжких статей», — пояснил Иван Сухарев.

Согласно официальным данным МВД, за семь месяцев 2017 года в России установили и задержали 23 242 несовершеннолетних, которые совершили уголовные преступления. Каждое второе из них подростки совершают в составе группы.