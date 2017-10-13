Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе стартует проект по постинтернатному сопровождению детей
В Пензе будут решать судьбу детсада на ул. Ульяновской
В Пензе жители ул. Кижеватова и Воронова остались без отопления
Шленчик хочет приструнить оператора за комиссию на пополнение школьной карты
Наживаться на детях? Пензецы возмущены введением комиссии за пополнение школьной карты
В Кузнецке начали строить станцию обезжелезивания воды
В Пензе чествовали работников дорожного хозяйства
В Пензе СКР проверяет информацию о перевозке детей на неисправном автобусе
В Пензе не могут найти инвестора для строительства нового полигона ТБО
Директором «Пензалифт» назначили Марину Литвинову

Пензенские портные получат дополнительный доход

13 октября в 14:42 262 просмотра

Правительство Пензенской области выделило 4,5 миллиона рублей на дополнительные выплаты молодым специалистам швейных предприятий.

Правительство региона заложило в бюджет 4,5 миллиона рублей для обеспечения стимулирующих выплат молодым специалистам. Финансовая поддержка полагается предприятиям, специализирующимся на производстве одежды, а также кожи и изделий из нее.

Так, специалист сможет получать 15 000 рублей один раз в полгода в течение первых двух лет стажа, при этом предпринимателю возместят размер подоходного налога.

«Дополнительные выплаты предназначены для молодых специалистов в возрасте до 30 лет, которые работают на предприятиях легкой промышленности менее двух лет в должности конструктора, технолога швейных изделий, закройщика, портного или оператора швейного оборудования», — сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

Уровень среднемесячной заработной платы за год должен быть не менее двух минимальных размеров оплаты труда, 15600 рублей, для Пензы и Заречного. Для остальных населенных пунктов Пензенской области — не менее полутора минимальных размеров оплаты труда, 11700 рублей.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics