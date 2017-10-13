Пензенские портные получат дополнительный доход

Правительство региона заложило в бюджет 4,5 миллиона рублей для обеспечения стимулирующих выплат молодым специалистам. Финансовая поддержка полагается предприятиям, специализирующимся на производстве одежды, а также кожи и изделий из нее.

Так, специалист сможет получать 15 000 рублей один раз в полгода в течение первых двух лет стажа, при этом предпринимателю возместят размер подоходного налога.

«Дополнительные выплаты предназначены для молодых специалистов в возрасте до 30 лет, которые работают на предприятиях легкой промышленности менее двух лет в должности конструктора, технолога швейных изделий, закройщика, портного или оператора швейного оборудования», — сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

Уровень среднемесячной заработной платы за год должен быть не менее двух минимальных размеров оплаты труда, 15600 рублей, для Пензы и Заречного. Для остальных населенных пунктов Пензенской области — не менее полутора минимальных размеров оплаты труда, 11700 рублей.