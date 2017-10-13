Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

Для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, россияне должны зарабатывать не менее 50 тысяч рублей.

Также, как сообщает Life, ссылаясь на данные фонда «Общественное мнение» и проведенного опроса, чтобы считаться богатым, нужно ежемесячно получать, в среднем, 100 тысяч рублей.

Социологи отмечают, что с 2011 года на 4% снизилось количество людей, считающих, что в России — большая разница между богатыми и бедными, и на 7% - тех, кто считает, что разрыв между доходами богатых и бедных увеличивается. По оценкам опрошенных, в России 10% жителей являются богатыми, а 61−70% — бедными. 63% респондентов считают, что эта разница мешает развитию страны, а более половины опрошенных уверены в том, что богатство развивает в человеке худшие качества.

37% участников опроса высказали мнение, что бедность также делает человека хуже, еще 37% отметили, что это не влияет на моральные качества, а 13% — что бедность способствует развитию лучших качеств у человека.