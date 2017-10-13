Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская рукодельница спасла клиентку от интернет-мошенника
В Пензе администратор кафе погорела на «банкете для мэрии»
В Пензенской области товаровед заперла в магазине преступника
В Тамале семейные разборки закончились убийством
Генподрядчик заявил, что Пашков предлагал ему заработать на перинатальном центре
Пензенца избили около бара на улице Тернопольской
Мокшанка умерла через несколько дней после ссоры с возлюбленным
В Пензе мужчина получил срок за бутылку элитного алкоголя
На жительницу Беково завели уголовное дело за ложный донос
В Пензе обвиняемого в захвате заложников арестовали на 2 месяца

Пензенца вытащили из такси и избили

13 октября в 14:59 372 просмотра
, заявив, что стал жертвой ограбления.

" data-title="Пензенца вытащили из такси и избили — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенскую полицию обратился мужчина, заявив, что стал жертвой ограбления.

«Около пяти часов утра он возвращался домой из бара на такси. Отъехав недалеко от питейного заведения, автомобиль остановился. Затем незнакомец открыл дверь, вытащил пассажира из машины и начал избивать его. После этого он похитил у него планшет и сумку, в которой находились документы и деньги — около семи тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полицейские установили причастность 23-летнего пензенца к преступлению. Они задержали его, мужчина признался в содеянном. У него изъяли похищенные вещи, а также часть денег.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics