Пензенца вытащили из такси и избили

«Около пяти часов утра он возвращался домой из бара на такси. Отъехав недалеко от питейного заведения, автомобиль остановился. Затем незнакомец открыл дверь, вытащил пассажира из машины и начал избивать его. После этого он похитил у него планшет и сумку, в которой находились документы и деньги — около семи тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полицейские установили причастность 23-летнего пензенца к преступлению. Они задержали его, мужчина признался в содеянном. У него изъяли похищенные вещи, а также часть денег.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.