В Пензе СКР проверяет информацию о перевозке детей на неисправном автобусе

Пензенские следователи проводят проверку по факту перевозки школьников к месту экскурсии на технически неисправном транспорте.

Сообщается, что поводом для проверки стала информация, которая появилась в ряде СМИ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об экспертном исследовании технического состояния транспортного средства. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 10 октября на территории Республики Мордовии в рамках профилактического мероприятия «Перевозчик» сотрудники УГИБДД остановили автобус с пензенскими школьниками, которые возвращались с экскурсии из села Болдино Нижегородской области.

Проверяя техническое состояние автобуса, полицейские установили, что протектор одной из шин колеса износился до корда. При такой неисправности эксплуатация транспорта запрещена. В связи с этим перевозку детей на этом автобусе прекратили.

«В ряде СМИ сообщается, что водитель знал о неисправности», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.