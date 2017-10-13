В Пензе не могут найти инвестора для строительства нового полигона ТБО

13 октября в Пензенской Гордуме на заседании комиссии по ЖКХ, благоустройству территории и экологии обсудили вопросы, связанные со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), а также с содержанием контейнерных площадок.

Как сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин, эти работы осуществляются в соответствии с правилами благоустройства города.

«Сбор отходов производится в контейнеры либо в бункеры на контейнерных площадках. Их типы определяются в соответствии с распоряжением администрации по согласованию со специализированными организациями. В основном, в Пензе применяются контейнеры объемом 0,75; 1,1 и 8 кубометров. На территории каждого многоквартирного дома должна быть контейнерная площадка, однако из- за плотности застройки бывают случаи, когда одна площадка стоит для нескольких многоквартирных домов», — рассказал он.

По словам Андрея Гришина, установкой раздельных контейнеров занимается частная организация. Всего было поставлено 240 раздельных контейнеров.

На предложение депутатов поставить больше раздельных площадок начальник управления ответил, что в настоящее время компании оценивают, насколько это выгодно.

«Здесь вопрос — в экономике. Компании их поставили и сейчас смотрят, выгодно это им или нет. В первую очередь, это выгодно управляющим компаниям, у которых стоят эти контейнеры, тем, что организации вывозят мусор за свой счет, поэтому для них это — экономия», — пояснил он.

Также Андрей Гришин сказал, что необходимо активнее развивать сортировку мусора, чтобы на полигон его вывозилось меньше.

Депутаты поинтересовались, есть ли варианты разработки нового полигона для вывоза мусора, так как действующий заполнен на 86%.

«Мы работаем с инвесторами по строительству полигона, разместили на сайте администрации информацию о готовности строительства мусоперерабатывающего завода. Также у нас есть информация, что при определении единого оператора по вывозу мусора есть условие — строительство нового полигона. Появляются организации, готовые поучаствовать, у многих есть идеи, но нет денег. Пока желающих взять наш полигон нет», — сказал глава управления.