«ТНС энерго Пенза» открыло новый центр обслуживания клиентов

В торжественной церемонии открытия современного офиса энергосбытовой компании приняли участие управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов, глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев, директор Нижнеломовского производственного отделения Филиала ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» Александр Мамыкин.



Новый центр находится в центре Нижнего Ломова, вблизи оживленных магистралей. Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00 жители смогут в нем оплачивать электроэнергию, передавать показания приборов учета, проверять состояние лицевого счета, а также получать ответы на все вопросы, касающиеся расчетов за электроэнергию.



Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев поблагодарил управляющего директора и коллектив гарантирующего поставщика за системную работу по совершенствованию качества оказываемых услуг.



«В центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Пенза» каждый житель оперативно в одном месте может получить информацию по всем волнующим его вопросам, и для нас, как представителей власти, это важно. Мы видим, что компания выстраивает свою деятельность в соответствии с интересами населения и организаций района», — сказал он.



«Повышение качества обслуживания, в том числе — открытие новых офисов на территории Пензенской области является одним из приоритетных направлений работы нашей компании. Мы надеемся, что благодаря высокому уровню сервиса, а также удачному расположению новый Центрстанет популярным среди клиентов компании», — отметил управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.



В Нижнеломовском районе компания «ТНС энерго Пенза» поставляет электроэнергию более чем 38 тысячам абонентов — 97% населения района.