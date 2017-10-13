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В Кузнецке начали строить станцию обезжелезивания воды

13 октября в 16:06 236 просмотров
«Южный». Ее провел глава администрации Сергей Златогорский.

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13 октября в городе Кузнецке Пензенской области состоялась первая рабочая планерка по строительству станции обезжелезивания на водозаборе «Южный». Ее провел глава администрации Сергей Златогорский.

На мероприятии обсудили подготовительные этапы и начало работ, а также согласовали план-график.

16 октября планируется расчистить территорию при помощи тяжелой техники, а также начать демонтаж бетонных лотков. Далее на объекте будут заливать фундамент. Руководителю МУП «Горводоканал» Валерию Горину поручили усилить охрану режимного объекта и содействовать в сопровождении работ.

По соглашению концессионер на свои средства должен построить две станции обезжелезивания воды и канализационно-насосную станцию в течение 2017−2018 годов.

«Первая автоматизированная модульная станция обезжелезивания воды производительностью десять тысяч кубических метров в сутки на водозаборе «Южный» должна быть завершена к концу 2017 года. Общий объем инвестиций — около 160 млн рублей», — сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Фотография: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/10/13/14364791

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