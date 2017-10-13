В Пензе чествовали работников дорожного хозяйства

13 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников дорожного хозяйства в Центре культуры и досуга.

«На территории региона деятельность по содержанию и ремонту автодорог осуществляют 37 подрядных организаций, в которых трудятся 2600 работников», — отметили в пресс-центре облправительства.

Глава региона поблагодарил дорожников за труд и отметил масштаб проведенной ими работы.

«В этом году на ремонт дорог выделена беспрецедентная сумма — свыше пяти миллиардов 520 миллионов рублей. И до конца месяца мы выполним поставленные задачи на 100 процентов», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что на совещании в Росавтодоре Пензенскую область назвали одним из лидеров среди регионов России по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Это большой труд всех специалистов отрасли, начиная от тех, кто проектирует дороги, и до тех, кто работает на объектах», — подчеркнул он.

В 2017 году будет построено и отремонтировано около 600 км дорог общего пользования. Глава региона отметил, что это стало возможным благодаря тщательной подготовке.

«Необходимо обновлять технику, готовить профессиональные кадры и заранее закупать материалы, как мы делали в этом году», — нацелил губернатор.

Он поощрил лучших работников дорожных организаций области Почетными грамотами и Благодарностами, пожелал успехов в профессиональной деятельности.