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Выгодно купить квартиры в новом доме ЖК «Лазурный» можно только до конца октября

13 октября в 16:28 220 просмотров
Городе Спутнике продолжаются продажи квартир в строении № 50 — четырехсекционном доме переменной этажности, расположенном в ЖК «Лазурный».

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В Городе Спутнике продолжаются продажи квартир в строении № 50 — четырехсекционном доме переменной этажности, расположенном в ЖК «Лазурный».

«Дом порадует покупателей интересными планировками. Здесь представлены однокомнатные квартиры площадью от 38 до 53 кв. м, двухкомнатные — от 49 до 82 кв. м, а также трехкомнатные — от 90 до 190 кв. м», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».

В огороженном дворе для жителей установили фонтан и тренажеры, создали зеленые зоны. Там же специалисты компании «Термодом» установили топиарий — фигурки животных из искусственной травы.

Дети могут играть во дворе на современных и безопасных площадках, которые разграничены для малышей и ребят постарше. Отдельно стоит отметить удобное расположение дома: всего в нескольких минутах находятся набережная, тропа здоровья, школа и детский сад. Также неподалеку — магазины, парк и бассейн.

Наиболее активно сейчас идут продажи квартир с видом на набережную. Их владельцы могут из дома наблюдать рассвет и наслаждаться потрясающим закатом. Однако квартир с видом на набережную осталось совсем немного.

Пензенцев приглашают на экскурсии в Город Спутник. Их компания «Термодом» проводит по субботам. Записаться можно по телефону: 28−28−28.

Напомним, что до конца октября действует скидка в 2 000 рублей с каждого квадратного метра — выгода может достигать 200 тысяч рублей.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир в строении № 50 и проектными декларациями и условиями акции можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107 и проспекте Строителей, 82.

Фотография: Фото предоставлено отделом рекламы холдинга «Термодом»

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