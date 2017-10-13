Шленчик хочет приструнить оператора за комиссию на пополнение школьной карты

В Пензенской Гордуме в ходе заседания комиссии по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам 13 октября обсудили ситуацию с введением комиссии за пополнение карты «Электронная школа».

Замначальника управления образования города Пензы Федор Клемин сообщил о том, что оператор, принимающий плату за школьное питание, заявил, что не будет осуществлять услуги бесплатно, и установил комиссию. По его словам, ситуация — сложная, но не безвыходная.

Депутат Гордумы Михаил Шленчик сказал, что оператора нужно «приструнить, искать способы воздействия на него».

«У нас есть различные органы, может быть, нужно обратиться в прокуратуру. Если не получается, то нужно искать другие банки, которые будут без комиссии брать оплату», — добавил он.

Напомним, о введении комиссии за пополнение электронной карты в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщили родители учеников. Корреспонденты информагентства выяснили, почему было принято такое решение и куда будут направляться отчисления.