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Шленчик хочет приструнить оператора за комиссию на пополнение школьной карты

13 октября в 16:32 218 просмотров
, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам 13 октября обсудили ситуацию с введением комиссии за пополнение карты «Электронная школа».

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В Пензенской Гордуме в ходе заседания комиссии по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам 13 октября обсудили ситуацию с введением комиссии за пополнение карты «Электронная школа».

Замначальника управления образования города Пензы Федор Клемин сообщил о том, что оператор, принимающий плату за школьное питание, заявил, что не будет осуществлять услуги бесплатно, и установил комиссию. По его словам, ситуация — сложная, но не безвыходная.

Депутат Гордумы Михаил Шленчик сказал, что оператора нужно «приструнить, искать способы воздействия на него».

«У нас есть различные органы, может быть, нужно обратиться в прокуратуру. Если не получается, то нужно искать другие банки, которые будут без комиссии брать оплату», — добавил он.

Напомним, о введении комиссии за пополнение электронной карты в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщили родители учеников. Корреспонденты информагентства выяснили, почему было принято такое решение и куда будут направляться отчисления.

Фотография: Фото Надежды Саченковой

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