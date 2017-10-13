Более 70 млн рублей направят на поддержку свердловских культурных центров

В 16 свердловских муниципалитетах отремонтируют дома и центры культуры. На заседании правительства приняли решение выделить 71,5 млн рублей на эти цели из областного бюджета, сообщает obltv.ru .

«Выделены были средства на перечисление субсидий муниципальным образованиям по двум объявленным Министерством культуры конкурсам. Мы конкурсы проводим на оснащение материально-технической базы, на ее укрепление, на приобретение специального оборудования для учреждений культуры, на приобретение музыкальных инструментов», — рассказала исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Средства получат Богданович, Карпинск, Ивдель, Североуральск и Ревда. В частности, более 23 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт Ачитского районного дома культуры. В нем действует множество секций и кружков по танцам, вокалу, игре на музыкальных инструментах. В ДК регулярно проходят концерты, турниры КВН и памятные мероприятия, говорится в сообщении.

Кроме того, свыше 1,5 млн рублей потратят на реставрацию Горноуральского центра культуры. Там работает 17 клубов, в которых занимаются более 350 человек. Еще 19 муниципалитетов получат деньги на оснащение библиотек. Средства пойдут на покупку компьютеров и лицензионного программного обеспечения, а также на подключение к интернету.