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Более 70 млн рублей направят на поддержку свердловских культурных центров

13 октября в 17:03 142 просмотра
, сообщает obltv.ru.

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В 16 свердловских муниципалитетах отремонтируют дома и центры культуры. На заседании правительства приняли решение выделить 71,5 млн рублей на эти цели из областного бюджета, сообщает obltv.ru.

«Выделены были средства на перечисление субсидий муниципальным образованиям по двум объявленным Министерством культуры конкурсам. Мы конкурсы проводим на оснащение материально-технической базы, на ее укрепление, на приобретение специального оборудования для учреждений культуры, на приобретение музыкальных инструментов», — рассказала исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Средства получат Богданович, Карпинск, Ивдель, Североуральск и Ревда. В частности, более 23 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт Ачитского районного дома культуры. В нем действует множество секций и кружков по танцам, вокалу, игре на музыкальных инструментах. В ДК регулярно проходят концерты, турниры КВН и памятные мероприятия, говорится в сообщении.

Кроме того, свыше 1,5 млн рублей потратят на реставрацию Горноуральского центра культуры. Там работает 17 клубов, в которых занимаются более 350 человек. Еще 19 муниципалитетов получат деньги на оснащение библиотек. Средства пойдут на покупку компьютеров и лицензионного программного обеспечения, а также на подключение к интернету.


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