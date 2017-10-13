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В Пензе жители ул. Кижеватова и Воронова остались без отопления

13 октября в 17:19 280 просмотров

13 октября в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы поступили обращения от жителей улиц Кижеватова и Воронова по поводу отсутствия отопления.

На пятой насосной станции произошла техническая неполадка, в сети резко повысилось давление, и в некоторых домах были повреждены батареи.

По состоянию на 15.00 такие случаи зафиксировали в 103 квартирах, находящихся в 31 жилом доме.

В администрации города провели экстренное заседание штаба по прохождению отопительного сезона. Для организации помощи ресурсоснабжающей компании направили 12 бригад, сейчас они работают на местах.

В ПАО «Т Плюс» принимают все необходимые меры и готовы бесплатно предоставить жителям домов радиаторы.

«Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов держат ситуацию на личном контроле», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

При обнаружении повреждений батарей отопления жителям улиц Кижеватова и Воронова рекомендуется обращаться в ЕДДС по телефону 05 или в диспетчерскую службу управляющей компании «Жилье-19» по телефону 98−01−00, добавили в пресс-службе мэрии.


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