Вам будет интересно
Наши новости
Выгодно купить квартиры в новом доме ЖК «Лазурный» можно только до конца октября
«ТНС энерго Пенза» открыло новый центр обслуживания клиентов
Комитет ГД по информационной политике утвердил заключение на проект бюджета
«Орион» продемонстировал стабильный рост по итогам девяти месяцев
В Пензенской области создадут лесоперерабатывающий кластер
МегаФон. ТВ стал первым партнером видеосервиса START
Согласована кандидатура на пост главы администрации Наровчатского района
Продукция «Дамате» получила медали «Золотой осени»
В Пензе ищут резидентов в IT-парк на ул. Гагарина
Делегация из Ульяновска посетила Город Спутник

Олег Мельниченко досрочно уйдет из ЗакСобра

13 октября в 17:27 144 просмотра

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области Олег Мельниченко досрочно сложит свои полномочия. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Согласно документу, мандат Олег Мельниченко сдаст в связи с избранием членом Совета Федерации от Пензенской области. Его кандидатуру в ходе первой сессии областного парламента шестого созыва 26 сентября предложил губернатор Иван Белозерцев, он был избран единогласно.

Заявление о сложении полномочий депутат подписал 27 сентября.

B связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Олега Мельниченко выведут из состава комитета ЗакСобра по государственному строительству и вопросам местного самоуправления.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics