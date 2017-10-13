Олег Мельниченко досрочно уйдет из ЗакСобра

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области Олег Мельниченко досрочно сложит свои полномочия. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Согласно документу, мандат Олег Мельниченко сдаст в связи с избранием членом Совета Федерации от Пензенской области. Его кандидатуру в ходе первой сессии областного парламента шестого созыва 26 сентября предложил губернатор Иван Белозерцев, он был избран единогласно.

Заявление о сложении полномочий депутат подписал 27 сентября.

B связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Олега Мельниченко выведут из состава комитета ЗакСобра по государственному строительству и вопросам местного самоуправления.