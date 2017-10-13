Олег Мельниченко досрочно уйдет из ЗакСобра

Согласно документу, мандат Олег Мельниченко сдаст в связи с избранием членом Совета Федерации от Пензенской области. Его кандидатуру в ходе первой сессии областного парламента шестого созыва 26 сентября предложил губернатор Иван Белозерцев, он был избран единогласно.
Заявление о сложении полномочий депутат подписал 27 сентября.
B связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Олега Мельниченко выведут из состава комитета ЗакСобра по государственному строительству и вопросам местного самоуправления.