В Пензе стартует проект по постинтернатному сопровождению детей

В Доме молодежи 12 октября прошел первый семинар в рамках проекта «Социальный кластер — эффективный механизм постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Проект будут реализовывать министерство образования региона и автономная некоммерческая организация содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития» (г. Москва).

«Проект направлен на создание и апробирование новой формы содействия социальной адаптации в обществе воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Выпускники и воспитанники будут объединяться в группы для совместного социально-ориентированного проекта.

Пензенская область вошла в число пяти региональных партнеров, совместно с Ивановской, Костромской, Липецкой и Тамбовской областями.

На семинаре обсудили формы и методы работы с выпускниками организаций для детей-сирот, наметили план взаимодействия в этом направлении. Следующий семинар намечен на ноябрь.