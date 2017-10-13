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В Пензе стартует проект по постинтернатному сопровождению детей

13 октября в 17:59 112 просмотров

Пенза станет участником пилотного проекта по постинтернатному сопровождению детей.

В Доме молодежи 12 октября прошел первый семинар в рамках проекта «Социальный кластер — эффективный механизм постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Проект будут реализовывать министерство образования региона и автономная некоммерческая организация содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития» (г. Москва).

«Проект направлен на создание и апробирование новой формы содействия социальной адаптации в обществе воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Выпускники и воспитанники будут объединяться в группы для совместного социально-ориентированного проекта.

Пензенская область вошла в число пяти региональных партнеров, совместно с Ивановской, Костромской, Липецкой и Тамбовской областями.

На семинаре обсудили формы и методы работы с выпускниками организаций для детей-сирот, наметили план взаимодействия в этом направлении. Следующий семинар намечен на ноябрь.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/10/13/17215741

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