В Пензе будут решать судьбу детсада на ул. Ульяновской

«Около половины учреждений эксплуатируются уже более 40 лет. Требуют капремонта здания, которые построены в 60−70-е годы, таких школ — пять и восемь дошкольных учреждений. У некоторых — аварийное состояние, в частности, второй корпус школы № 59. Но благодаря тому, что министерство образования приняло заявку и включило нас в софинансирование, планируем начать капремонт здания в ноябре.

Ситуация сложная с детским садом № 122. Там — осадка фундамента, обрушение штукатурного слоя, пошли многочисленные трещины. Есть прогибы плит, один из них составил четыре сантиметра», — рассказал он.

Депутаты выразили опасения по поводу состояния дошкольного учреждения и поинтересовались, будет ли оно признан аварийным. Народные избранники отметили, что на улице Ульяновской, где расположен детсад № 122, есть еще несколько проблемных зданий: так, дом № 2 признан аварийным, дом № 16 может ожидать та же участь, так как строение потихоньку уходит под землю.

«Мы проведем обследование. Если выясним, что жизни и здоровью детей может что-то угрожать, то будем принимать решение о закрытии его на капремонт или консервации, детей переведем в другие детсады. Например, детский сад № 121 на улице Рахманинова уже законсервирован несколько лет, дети переведены в ближайшие дошкольные учреждения. Проблем с местами для них в том районе нет», — заявил замначальника управления образования.

Кроме того, Федор Клемин доложил, на 2017−2018 учебный год было выделено 137,5 млн рублей для подготовки образовательных учреждений. В настоящее время выполнены различные работы: отремонтировали кровлю, актовые залы, фасады, бассейны, пищеблоки, поменяли водопроводные и канализационные трубы. На сегодняшний день выполнено не все, так, требуется провести общестроительные работы в 47 школах и 32 детсадах, нуждаются в ремонте актовые залы 27 образовательных учреждений, спортзалы — 29, пищеблоки и прачечные — в 24 детсадах, практически везде оставляет желать лучшего асфальтовое покрытие.