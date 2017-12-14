Живая или искусственная елка? Трудности выбора и адреса продажи в Пензе

Декабрь — месяц приятных предновогодних хлопот, и одной из главных задач для многих является выбор хвойного деревца, которое украсит дом и наполнит его волшебным ароматом зимнего праздника. Где в Пензе можно приобрести елку, чем чревата самовольная добыча символа Нового года и что лучше выбрать: ель, сосну, пихту или же искусственное дерево, — ответы на эти вопросы узнала корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Где в Пензе продают елки?

В этом году приобрести хвойное дерево в Пензе можно на 89 елочных базарах. По словам начальника управления по развитию внешних связей и потребительского рынка мэрии Пензы Ольги Жовтяк, в продаже будут сосны, ели и пихты.

Сосны выращены в Пензенской области — в основном, в Шемышейском, Кузнецком и Никольском районах, их стоимость — от 250−300 рублей за метр. Ели будут привезены из Пермского края, цена их будет начинаться от 500 рублей за метр. Также пензенцы смогут приобрести пихты из Дании — они будут стоить по 2500−3000 рублей за метр.

ИА «Пенза-Пресс» предлагает своим читателям ознакомиться с полным списком городских елочных базаров.

Когда откроются елочные базары?

Несмотря на то, что мэрия разрешила предпринимателям торговать елками с 1 декабря, начинать продажу хвойных они пока не торопятся. С чем это связано, рассказала Ольга Жовтяк.

«Помимо того, что они арендовали земельные участки, им еще нужно тратить средства на охрану торговой точки, продавцов, и сейчас начинать торговлю экономически невыгодно. Кто-то пытался с 1 декабря встать, с 5 числа. Но народ пока еще не покупает натуральные ели, брать начинают где-то с 15 декабря. Они могут и раньше торговлю организовывать, искусственными елями торговать, мы им такую возможность предоставили. На площади Ленина тоже будет елочный базар, уже заключен договор с предпринимателем, но он планирует с 15 декабря начать торговлю. Кроме елочных базаров, деревья можно будет приобрести на ярмарках и рынках», — отметила начальник ведомства.

Можно ли самому срубить елку?

За незаконно срубленные деревья законом предусматривается административная и уголовная ответственность. В том случае, если человека впервые «поймали» за рубкой елки, ему придется заплатить штраф в 3000 рублей, при повторном нарушении — 4000. Если ущерб нанесен на сумму более 5000 рублей, то браконьера ждет уголовная ответственность: штраф до 500 тысяч рублей, до двух лет исправительных работ или даже лишение свободы сроком до семи лет.

«В случае обнаружения фактов незаконной заготовки хвойных молодняков граждане могут позвонить по телефону горячей линии министерства 8−800−100−94−00 или 8 (8412)-628−450», — напоминает глава регионального минлесхоза Александр Москвин.

Но есть и легальный способ самостоятельно «добыть» хвойное: для этого необходимо обратиться в лесничество либо к арендаторам лесных участков. За индивидуально оговоренную сумму вам выдадут накладную на елку, и ее можно будет законно срубить и унести домой.

Какие елки можно купить в Пензе?

Если вы решили украсить свой дом одним из главных символов Нового года, перед вами неизбежно встанет вопрос, какую лесную красавицу выбрать. В Пензе на базарах можно купить традиционную елочку или сосну, также продается пихта. Вместе с тем, некоторые пензенцы предпочитают живым деревьям искусственные. При выборе следует учитывать множество обстоятельств: и собственные желания, и финансовые возможности, и размеры жилища, где будет стоять дерево. Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» предлагают сравнительную характеристику хвойных с плюсами и минусами каждого варианта.

Информагентство желает читателям обязательно найти свою идеальную елочку, яркого и успешного предновогоднего шопинга!