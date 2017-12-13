На какую поддержку могут рассчитывать бизнесмены в 2018 году. Онлайн-брифинг

Сергей Капралов рассказал о том, какую поддержку получили пензенские предприниматели в 2017 году и на какие преференции смогут рассчитывать в 2018-м. Также на онлайн-брифинге обсуждаются вопросы, связанные с работой фонда «Поручитель».

Вопросы можно было оставлять во время брифинга в комментариях ниже, а также присылать на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».

Редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова: Мы с вами встречаемся в конце года, можно ли уже подвести какие-то итоги в сфере развития малого и среднего бизнеса в нашем регионе?

Сергей Капралов: Официальную статистику мы увидим только в следующем году. Но уже сейчас можем говорить об общих цифрах. Мы видим рост субъектов малого и среднего бизнеса в Пензенской области, сейчас их более 47 тысяч. Мы по-прежнему говорим о том, что одну треть составляет малый и средний бизнес, мы будем стремиться к его увеличению в два раза. Более 20% трудоспособного населения занято в малом и среднем бизнесе, это порядка 132,5 тыс. человек. Мы видим положительную динамику, ведем планомерную работу по увеличению плотности бизнеса, для этого созданы эффективные механизмы. Мы — один из регионов-лидеров, где большое внимание уделяется развитию бизнеса, в том числе — благодаря активной позиции губернатора по предпринимательству. Без выделения средств на поддержку, наверное, нельзя было бы достичь тех результатов, которые мы имеем, и стремиться к еще более высоким. Мы являемся оператором госпрограммы по поддержке малого и среднего бизнеса. Помимо этой, есть программа по линии минсельхоза, где субъекты малого и среднего бизнеса занимаются крестьянско-фермерским хозяйством (КФХ) и могут получать поддержку. Есть муниципальные программы.

Если говорить в целом, то по итогам этого года объем средств на малый бизнес по программам — примерно 750 млн рублей. Это и программы субсидирования, и программы, которые пошли на докапитализацию гарантийного фонда «Поручитель», что позволило нам увеличить количество выдаваемых микрозаймов, и товарное кредитование, которое выдают муниципальные агентства поддержки предпринимательства в районах, и создание инфраструктуры развития бизнеса. Я говорю, в первую очередь, о Центре поддержки предпринимательства, которая заработала в этом году впервые. Порядка 1500 представителей бизнеса прошли через него, там были специальные программы обучения. В прошлом году такого не было. Это центр поддержки экспорта, где компании малого и среднего бизнеса, реализующие товары на территории РФ и за ее пределами, могут получить консультацию. Центр поддержки экспорта организовывает бизнес-миссии. Мы видим, что в этом году — большой рост экспорта, он составил порядка 40%. Эти механизмы, которые заложены в государственных и муниципальных программах, позволяют помогать бизнесу и мотивировать жителей к созданию новых предприятий.

Галина Преснякова: Где можно узнать информацию о конкретных программах и перечне документов, которые можно подать для получения поддержки?

Сергей Капралов: Сразу хочу оговориться, что текущий финансовый год уже подходит к концу и поддержки все завершены. Поэтому мы можем говорить только о следующем годе, который наступит совсем скоро. Я уже сказал, что в этом году создали Центр поддержки предпринимательства. Одна из его основных задач — это быть координирующим центром, где будет собрана вся необходимая информация о поддержке, о том, как ее можно получить, какие документы требуются. Это единая точка входа, призванная помочь всем, кто входит в бизнес, кто уже им занимается. Он располагается на ул. Володарского в молодежном бизнес-инкубаторе. Есть свой сайт, горячая линия: 8−800−555−19−58. Это было требование федерального Минэкономики и Минфина — Центр поддержки предпринимательства создал отделения во всех районах. Необязательно бизнесу ехать в Пензу, чтобы что-то узнать, достаточно прийти в свое муниципальное агентство и получить всю ту же информацию. Такая разветвленная сеть построена. Вам даже помогут в написании бизнес-плана бесплатно.

Иван: Будут ли созданы новые меры поддержки малого и среднего бизнеса?

Сергей Капралов: В 2018 году запланирована капитализация фонда АО «Поручитель» на программу микрофинансирования в размере 23 млн рублей, на программу поручительств в объеме 20 млн рублей. В целях дальнейшего совершенствования своей деятельности на базе АО «Поручитель» запланировано создание Центра финансовой компетенции для предпринимателей. Основная деятельность Центра будет направлена на оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске кредитных предложений и структурирование сделок. Также в рамках оказания финансовой поддержки, приоритетной задачей является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории моногородов (возмещение части затрат по кредитному договору и по договору лизинга оборудования). На это также будут выделены денежные средства в размере 7,9 млн рублей.

Центр поддержки предпринимательства, который ориентируется в своей работе на желающих открыть бизнес и начинающих предпринимателей, продолжит проводить образовательные, информационно-консультационные мероприятия, с привлечением сертифицированных бизнес-тренеров, которые проводят семинары и мастер-классы. Специалисты Центра поддержки экспорта продолжат оказывать содействие нашим экспортёрам по оформлению зарубежных сделок. Это позволит значительно снизить риски предприятий и исключить нарушения законодательства. На поддержку экспортно-ориентированных предприятий запланировано выделение более 13 млн. рублей.

Запланировано проведение ежегодного форума предпринимателей Пензенской области (май 2018) и регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» (предварительное время проведения мероприятия — сентябрь 2018).

Галина Преснякова: В 2017 году исполнилось 10 лет со дня открытия микрофинансовой компании «Поручитель». Как за это время работа организации повлияла на развития бизнеса в регионе? Что может предложить местному бизнесу «Поручитель» сейчас?

Сергей Капралов: Целью деятельности АО «Поручитель» является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к дешевым кредитным ресурсам. Основными видами деятельности являются предоставление поручительств (гарантий) по кредитным договорам перед банками кредиторами и предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Программа микрофинансирования предусматривает сумму займа о 3 млн руб., и максимального срока выдачи займа до трех лет. Процентная ставка по займу составляет от 8,5% до 10% годовых. За все время деятельности компании (по декабрь 2017) предпринимателям региона выдано 856 микрозаймов на общую сумму 648,6 млн. рублей.

Если предпринимателю требуется банковский кредит, но ему не хватает собственного залогового обеспечения для получения необходимой суммы кредита, АО «Поручитель» может выступить гарантом в сделке между Банком и Заемщиком, предоставив свое поручительство. Условия предоставления поручительств: размер кредита должен составлять минимум 1 млн. рублей, а его срок — не менее 1 года. Поручительство выдается не более чем на 70% от общей суммы кредита, при этом максимальная сумма ответственности АО «Поручитель» составляет не более 25 млн. рублей. Аналогичные условия действуют в отношении договоров финансовой аренды (лизинга) и банковской гарантии.

Комиссия за предоставление поручительства устанавливается в зависимости от вида деятельности предприятия и сроков оказания поддержки и варьируется от 1 до 2 процентов годовых от суммы поручительства. Программой поручительств пользуются уже более серьезные и состоявшиеся организации, у которых сумма кредита достигает порядка 5−10 млн. рублей. За все время деятельности компании (по декабрь 2017) предоставлено 446 поручительств, что позволило привлечь белее 6 млрд. рублей кредитных средств на развитие бизнеса в регионе. Полученные средства позволили создать у субъектов малого и среднего предпринимательства более 2 500 тыс. рабочих мест и сохранить порядка 5 тыс. рабочих мест.

Гость: Будут ли еще создаваться фонды вроде «Поручителя»? Он справляется с нагрузкой?

Сергей Капралов: Думаю, что «Поручитель» сможет справиться с нагрузкой. У нас в каждом районе есть агентства по поддержке предпринимателей, они выдают товарное кредитование. Можно не только туда, но и в муниципальные агентства обращаться. В Заречном есть отдельный микрофинансовый фонд. В каждом муниципальном образовании есть свои компании, которые оказывают в том числе и финансовую поддержку. Мы не видим потребности в основании еще одного такого же фонда.

Галина Преснякова: Расскажите о центрах оказания услуг и МФЦ для бизнеса? Чем они отличаются друг от друга? Какие услуги предприниматели могут там получить?

Сергей Капралов: «МФЦ для бизнеса» — это проект Министерства экономического развития Российской Федерации, представляющий собой специализированные бизнес-окна и офисы, благодаря которым предприниматели могут получить необходимые для открытия и ведения бизнеса услуги по принципу «одного окна» в МФЦ.

Данный подход удобен гражданам и им нет необходимости обивать пороги различных ведомств, так как большинство услуг они могут получить в МФЦ. Для реализации данного проекта в регионе организована работа 29 бизнес-окон на базе действующих МФЦ районов и одной бизнес-зоны в МФЦ г. Пензы на ул. Богданова д. 63 А, в среднем по региону оказывается более 200 видов государственных и муниципальных услуг, а также услуг организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Это услуги АО «Корпорация «МСП», финансово-кредитных, страховых, банковских организаций, а также органов и компаний, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо-, тепло- и электроснабжения.

Центр оказания услуг для бизнеса создан и функционирует на территории г. Пензы на базе одного из банков региона.

Для банка интересно расширение сотрудничества с МФЦ в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а для них, в свою очередь, это экономия драгоценного времени. Когда представители бизнеса обращаются в банк за услугами финансового характера, нередко им требуется и получение госуслуг, например, подача документов для регистрации сделок с недвижимостью. В то же время предприниматели, которые придут за госуслугами, могут стать и клиентами банка. Услуги, предоставляемые на базе данного центра, идентичны услугам «МФЦ для бизнеса».

Лариса: Когда распределяют льготы и займы, есть категории бизнесменов, кому отдается предпочтение?

Сергей Капралов: По многим видам поддержки есть ограничения. Мы ведь привлекаем и федеральные средства. Не поддерживаем торговлю, она не в приоритете. Большая часть мер поддержки рассчитаны все-таки на производителей и компании, оказывающие услуги.

Бизнес-вумен: Есть ли какая та такая программа поддержки, когда я прихожу и говорю: у меня проект, полезный для города. и мне дают денег или, например, помещение?

Сергей Капралов: Интересный вопрос. Что касается помещения. Мы — регион-лидер по числу инкубаторов. В Пензе вы не найдете свободных площадей, в больших бизнес-инкубаторах, как в Кузнецке, тоже все занято. Можно обращаться в агентства поддержки, в администрацию. Еще с прошлого года мы создали реестр имущества, который предоставляется в аренду от муниципалитета. Человек может зайти на сайт малого и среднего предпринимательства, найти реестр по каждой территории, где перечислено имущество, которое можно изучить. Если это муниципальная собственность, то можно договориться с муниципалитетом. Ее можно купить, если есть средства на приобретение. Раньше этого не было, через друзей и знакомых приходилось искать помещения.

Анна: Мне очень интересно, как у нас регулируется бизнес, который ведется дистанционно — интернет магазины, в частности, торговля через VK?

Сергей Капралов: Мы не занимаемся регулированием в данной области, надо смотреть законодательство. Эти полномочия у федеральных органов на данный момент.

Пензенец: Считается ли это нарушением, если я взял льготу на покупку оборудования, а потратил на другие материалы? Какое будет наказание?



Сергей Капралов: Наверное, это вопрос к юристам. Нарушение любого договора влечет за собой какие-то последствия, поэтому здесь нужно обращаться в ту компанию, с кем заключен договор, и уже решать — или они идут на уступки, вы заключаете допсоглашение и меняете направление средств, или же вам придется отвечать по тем условиям, которые есть. Все индивидуально, просто нужно видеть договор и компанию.

Екатерина: Я отношусь к категории самозанятых, могу ли я рассчитывать на финансовую поддержку?

Сергей Капралов: Самозанятые на наши виды поддержки рассчитывать не могут, так как они предназначаются для субъектов малого и среднего бизнеса. Поэтому, если человек самозанятый и готов сделать шаг вперед, лучше зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Тогда он сможет воспользоваться всеми мерами поддержки, которые есть у нас и по линии минсельхоза, если вы хотите заниматься крестьянским фермерским хозяйством.

Галина Преснякова: Расскажите об институтах развития, которые курирует Ваше ведомство? Насколько эффективна их деятельность?

Сергей Капралов: С 2017 года в Пензенской области осуществляет деятельность Центр поддержки предпринимательства. Он оказывает консультации по ведению предпринимательской деятельности, организует и проводит образовательных мероприятия, обеспечивает участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях и межрегиональных бизнес-миссиях. На реализацию этих задач из федерального бюджета и бюджета Пензенской области выделено 9 млн руб.

На сегодняшний день общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей информационно-консультационной поддержки составило 1449 единиц, из них более тысячи приняли участие в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, 17 предпринимателей приняли участие в межрегиональных бизнес — миссиях, 8 — в выставочно-ярмарочных мероприятия в Российской Федерации.

Кроме того, Центр поддержки предпринимательства имеет представительства в каждом районе области. В этой роли выступают МУП «Агентства по поддержке предпринимательства» районов, которые так же предоставляют консультационные услуги и проводят образовательные мероприятия. В текущем году оказано более 2,5 тыс. бесплатных (2 577 ед.) и 757 платных услуг на сумму 10,2 млн руб.

Ряд агентств оказывают финансовую поддержку в виде товарного кредитования. В настоящий момент выдано 32 товарных кредита на общую сумму более 14,0 млн рублей.

В 2017 году в регионе создан Центр поддержки экспорта. Основной деятельностью Центра является оказание предприятиям экспортерам консультационно-информационных услуг и организация деловых мероприятий с участием пензенских предпринимателей, в том числе и за рубежом. В рамках своей деятельности Центром поддержки экспорта было оказано 300 консультационных услуг.

Центр организовывает участие предпринимателей региона в международных отраслевых выставках, в рамках которых наши предприятия заключают выгодные контракты с иностранными партнёрами. В текущем году Центр организовал семь бизнес миссий в Беларусь, Киргизию, две в Казахстан, Армению, Узбекистан, Сербию. В них приняли участия 28 субъектов малого предпринимательства. В следующем году запланированы выезды делегаций региона в Беларусь, Армению, Сербию, Узбекистан, Грузию и Казахстан.

Мы считаем этот механизм действенным. Так, по итогам бизнес-миссий 2017 года было заключено 43 экспортных контракта. Специалисты Центра оказывают содействие нашим экспортёрам по оформлению зарубежных сделок и сопровождению экспортных контрактов, что позволяет снизить риски предприятий и исключить нарушения законодательства.

Также Центром планируется реализация образовательного проекта для экспортёров, в котором примут участие более 150 человек.

Галина Преснякова: Какие меры поддержки существуют для молодых предпринимателей?

Сергей Капралов: В целях повышения компетенций у бизнесменов Центром поддержки предпринимательства организуются образовательные тренинги по вопросам финансовой, консультационной поддержки, а также по вопросам методической помощи работы в бизнес — навигаторе. Все тренинги организуются бесплатно.

Наиболее актуальной программой обучения для начинающего предпринимателя является «Азбука предпринимателя» (в программе могут участвовать физические лица).

Основные этапы программы:

— знакомство с экономическими, социальными и правовыми условиями существования предпринимательской деятельности;

— плюсы и минусы существующих организационно-правовых форм малого бизнеса;

— процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и юридического лица (ООО);

— изучение специальных налоговых режимов для субъектов МСП;

— разработка бизнес-идеи;

— написание бизнес-плана и детальный анализ отдельных его составляющих.

Реализация вышеуказанной программы запланирована и на 2018 год.

Для впервые зарегистрированных предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, научной, производственной или социальной сферах, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, на 2 года предоставляются «налоговые каникулы».

Также в рамках поддержки молодежного предпринимательства для организаций и индивидуальных предпринимателей, созданных студентами, предусмотрено снижение налоговой ставки с 15 до 5% в рамках упрощенной системы налогообложения сроком три налоговых периода со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица