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В Заречном задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в город

13 декабря в 11:07 250 просмотров

Военнослужащий предотвратил незаконное проникновение в город Заречный Пензенской области.

«Военнослужащий воинской части по охране важного государственного объекта Приволжского округа войск национальной гвардии РФ находился на посту в городе Заречном», — сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В ходе проверки документов он обнаружил, что у гражданина фото на пропуске не соответствует его личности. Прапорщик перекрыл доступ через КПП, задержал нарушителя и вызвал дежурного помощника коменданта.

В отношении гражданина составили протокол и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским.


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