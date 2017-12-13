В Заречном задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в город

«Военнослужащий воинской части по охране важного государственного объекта Приволжского округа войск национальной гвардии РФ находился на посту в городе Заречном», — сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В ходе проверки документов он обнаружил, что у гражданина фото на пропуске не соответствует его личности. Прапорщик перекрыл доступ через КПП, задержал нарушителя и вызвал дежурного помощника коменданта.

В отношении гражданина составили протокол и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским.