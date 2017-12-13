Пензенская прокуратура держит под контролем ситуацию с отключением тепла

Для устранения прорыва на тепломагистрали № 35 по проспекту Строителей от теплоснабжения отключили девять жилых домов и один детский сад.
Кроме того, согласно данным «Теплоснажение», с семи часов утра отключено теплоснабжение в 16 жилых домах и двух административных зданиях по улицам Егорова и Литвинова.
«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, 13 декабря на проспекте Строителей произошла утечка на тепломагистрали.