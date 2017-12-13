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Пензенцам вернут тепло в течение трех часов

13 декабря в 12:16 204 просмотра

В пензенские дома и детский сад тепло вернут в течение трех часов.

Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Теплоноситель уже начал поступать на отключенные объекты Пензы.

«В 11.15 ремонтные сварочные работы на трубе диаметром 273 мм по проспекту Строителей, 120 завершили», — сообщил начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

Заполнение системы теплоносителем уже началось.

Глава администрации города Виктор Кувайцев и начальник управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов держали ситуацию под личным контролем, прорыв удалось ликвидировать в течение пяти часов.

Напомним, авария произошла утром 13 декабря. В результате без тепла остались девять жилых домов и детский сад.


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