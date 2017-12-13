Пензенцам вернут тепло в течение трех часов

Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Теплоноситель уже начал поступать на отключенные объекты Пензы.
«В 11.15 ремонтные сварочные работы на трубе диаметром 273 мм по проспекту Строителей, 120 завершили», — сообщил начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.
Заполнение системы теплоносителем уже началось.
Глава администрации города Виктор Кувайцев и начальник управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов держали ситуацию под личным контролем, прорыв удалось ликвидировать в течение пяти часов.
Напомним, авария произошла утром 13 декабря. В результате без тепла остались девять жилых домов и детский сад.