Об этом он написал в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«13 декабря, восход солнца — только в 8.06. Который день выезжаю на машине в 7.30 и, как и сегодня, — все фонари на улицах города уже выключены. Низкая облачность, пасмурно и от этого еще темнее. Машины едут «на ощупь», а пешеходов, переходящих дороги, в свете только фар встречных машин вообще трудно разглядеть.

Прошу, откорректируйте график работы уличного освещения. В часы пик, когда люди утром добираются до работы, а световой день даже не начался, горящие фонари на улицах очень нужны», — сообщил он.

Пензенец также приложил фотографию, на которой изображена улица Луначарского в 7.40 утра.

Напомним, на комиссии Гордумы уже обсуждали этот вопрос. По словам депутатов, пензенцы неоднократно жаловались на раннее отключение фонарей. Заместитель главы администрации города Юрий Ильин сообщил о решении сместить время освещения на 15 минут: утром раньше отключать, вечером раньше включать, это связано с ограниченными средствами.

Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос в мэрию.