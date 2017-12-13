В Пензе пройдет фестиваль юных изобретателей

В Пензе на базе ФОКа «Центральный» 16 декабря откроется фестиваль технического творчества «Сделано в ЦМИТ» (6+).

Участниками мероприятия станут юные изобретатели и техники, воспитанники центров молодежного инновационного творчества, дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет.

В качестве почетных гостей фестиваля выступят представители власти, руководители крупных пензенских предприятий, представители науки и бизнес-сообщества региона.

Соревнование идей проводится при поддержке министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick».

Основной целью мероприятия является популяризация центров молодежного инновационного творчества и их деятельности среди школьников, их родителей и учителей, а также поддержка и стимулирование развития детского технического творчества, сообщает пресс-центр областного правительства.

В рамках фестиваля продемонстрируют практические достижения ЦМИТ, состоится конкурс проектных работ «Делу время!», соревнования на радиоуправляемых моделях аэроботов и многое другое.

Мероприятия стартуют в 13.00 по адресу: ул. Бакунина, 115 (лицей современных технологий управления № 2).