В Пензе пройдет фестиваль юных изобретателей

Участниками мероприятия станут юные изобретатели и техники, воспитанники центров молодежного инновационного творчества, дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет.
В качестве почетных гостей фестиваля выступят представители власти, руководители крупных пензенских предприятий, представители науки и бизнес-сообщества региона.
Соревнование идей проводится при поддержке министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick».
Основной целью мероприятия является популяризация центров молодежного инновационного творчества и их деятельности среди школьников, их родителей и учителей, а также поддержка и стимулирование развития детского технического творчества, сообщает пресс-центр областного правительства.
В рамках фестиваля продемонстрируют практические достижения ЦМИТ, состоится конкурс проектных работ «Делу время!», соревнования на радиоуправляемых моделях аэроботов и многое другое.
Мероприятия стартуют в 13.00 по адресу: ул. Бакунина, 115 (лицей современных технологий управления № 2).