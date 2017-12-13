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Tele2 запустила новую рекламную кампанию с абонентами

13 декабря в 13:13 196 просмотров
, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги конкурса «Мои другие правила». Авторы шести фотографий с интересными историями стали новыми героями рекламной кампании.

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги конкурса «Мои другие правила». Авторы шести фотографий с интересными историями стали новыми героями рекламной кампании.

Конкурс «Мои другие правила» стартовал в августе во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять в нем участие, клиенты Tele2 должны были выложить в одной из социальной сети свою фотографию с хештегами #моидругиеправила и #другиеправила. В подписи надо было коротко рассказать о «другом правиле», которому они следуют в своей жизни.
Финалистами стали шесть человек: Владислав Завгороднев из Томска, Владлена Скок из Брянска, Дарья Марусина из Обнинска, Вероника Квашнина, Неля Румянцева и Слава Паневчик из Санкт-Петербурга.

Tele2 пригласила победителей в Москву на профессиональную фотосессию известного fashion-фотографа Данилы Головкина. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы. Кроме того, все финалисты получили год бесплатной связи в подарок от Tele2.

Фотографии победителей конкурса «Мои другие правила» появились в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Материалы новой кампании с участием абонентов Tele2 также можно увидеть в салонах связи оператора и в социальных сетях. Видео со съемок доступно на официальном канале Tele2 на Youtube.

В начале августа 2017 года Tele2 запустила имиджевую кампанию, в которой сняла победителей предыдущего конкурса «Без звезд в рекламе», тогда ими стали 10 абонентов Tele2 из разных городов России. Tele2 гордится своими клиентами и делает их героями своих рекламных кампаний вместо привлечения популярных звезд. Оператор ценит в своих абонентах открытость и позитивное отношение к жизни, поддерживает их интересы и дает возможность почувствовать себя знаменитостью.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой Tele2

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