В Пензенской области задержали интернет-мошенницу

В полицию с заявлением обратилась 26-летняя жительница Пензы. Она стала жертвой интернет-мошенницы.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в социальной сети на странице незнакомки женщина обнаружила объявление о продаже норковой шубы за 25 тысяч рублей и захотела ее купить.

Хозяйка шубы в ходе переписки обозначила, что покупка возможна при условии 100%-й предоплаты, потому что она находится в Санкт-Петербурге. Пензячка согласилась на эти условия и перечислила деньги на банковскую карту. Та подтвердила, что получила деньги и обещала выслать шубу утром. На следующий день девушка не смогла связаться с продавцом.

Полицейские установили причастность к совершению преступления 23-летней жительницы одного из сел Пензенского района. Она призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы до двух лет.