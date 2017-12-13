Вам будет интересно
Наши новости
Мастерам граффити могут предоставить пензенские переходы
Tele2 запустила новую рекламную кампанию с абонентами
Пензенские инспекторы выявили 210 неисправных авто
Утром нет освещения во всем городе — пензенец
Пензенцам вернут тепло в течение трех часов
Пензенская прокуратура держит под контролем ситуацию с отключением тепла
В Заречном задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в город
Прорыв на улице Чкалова устранили
В Арбеково без тепла остались девять домов и детсад
Пензенцы продали паленый алкоголь на 7 млн руб

В Спутнике до Нового года можно купить квартиру в ипотеку под 7,4%

13 декабря в 13:54 214 просмотров
, чем вступить в новый год с новой квартирой? Наверное, только мысль, что вы купили ее на максимально выгодных условиях. Если вы приобретете квартиру за счет заемных средств ведущего партнера компании «Термодом» — Сбербанка России, то застройщик субсидирует часть ипотечной ставки, за счет чего она будет ниже — от 7,4% годовых.

" data-title="В Спутнике до Нового года можно купить квартиру в ипотеку под 7,4% — Пенза-пресс, рунет за день">

Что может быть лучше, чем вступить в новый год с новой квартирой? Наверное, только мысль, что вы купили ее на максимально выгодных условиях. Если вы приобретете квартиру за счет заемных средств ведущего партнера компании «Термодом» — Сбербанка России, то застройщик субсидирует часть ипотечной ставки, за счет чего она будет ниже — от 7,4% годовых.

Чтобы приобрести квартиру на этих условиях, нужно сделать первоначальный взнос — от 15% стоимости приобретаемого жилья. Кредит предоставляется на срок от года до 12 лет.

Однако всем, кто еще думает о покупке жилья в Городе Спутнике, нужно спешить: сниженная ставка действует только до 31 декабря 2017 года. Еще есть шанс купить квартиру в современном, динамично развивающемся микрорайоне, расположенном всего в 15 минутах от центра Пензы, по выгодной цене!

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82, а также по телефону 8 (8412) 28-28-28.

Фотография: Фото предоставлено компанией "Термодом"

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60