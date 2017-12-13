В Спутнике до Нового года можно купить квартиру в ипотеку под 7,4%

Что может быть лучше, чем вступить в новый год с новой квартирой? Наверное, только мысль, что вы купили ее на максимально выгодных условиях. Если вы приобретете квартиру за счет заемных средств ведущего партнера компании «Термодом» — Сбербанка России, то застройщик субсидирует часть ипотечной ставки, за счет чего она будет ниже — от 7,4% годовых.

Чтобы приобрести квартиру на этих условиях, нужно сделать первоначальный взнос — от 15% стоимости приобретаемого жилья. Кредит предоставляется на срок от года до 12 лет.

Однако всем, кто еще думает о покупке жилья в Городе Спутнике, нужно спешить: сниженная ставка действует только до 31 декабря 2017 года. Еще есть шанс купить квартиру в современном, динамично развивающемся микрорайоне, расположенном всего в 15 минутах от центра Пензы, по выгодной цене!