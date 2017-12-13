Мастерам граффити могут предоставить пензенские переходы

Начальник департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев доложил, что в переходе у АО «Электроприбор» установили светильники с антивандальными решетками, и освещение здесь работает круглосуточно. В переходе рядом с «Буратино» освещение действует пока в тестовом режиме только по вечерам, на круглосуточный режим его планируется перевести на следующей неделе, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Виктора Кувайцева, подземные переходы долго не обслуживали, сейчас их взял на баланс городской департамент ЖКХ. После заключения контракта на содержание дорог, мостов и путепроводов переходы начнут приводить в надлежащий вид.

Сейчас стены тоннеля расписаны граффити, которые носят беспорядочный характер.

«Если мастера граффити представят проект культурной или патриотической направленности, а такой опыт в Пензе уже реализован, мы готовы рассмотреть и предоставить им возможность расписать стены переходов», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Ранее пензенец жаловался на отсутствие освещения в подземном переходе на проспекте Победы.