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ПГАУ — в числе самых востребованных сельскохозяйственных вузов

13 декабря в 14:20 160 просмотров
«Россия сегодня» опубликовало рейтинг востребованности сельскохозяйственных вузов. В числе лучших есть и пензенский университет.

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Международное информационное агентство «Россия сегодня» опубликовало рейтинг востребованности сельскохозяйственных вузов. В числе лучших есть и пензенский университет.

Составители рейтинга учитывали долю выпускников, получивших направление на работу, индекс цитирования трудов сотрудников вуза, а также долю средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов.

Рейтинг возглавили вузы из регионов-житниц: Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина.

Пензенский государственный аграрный университет расположился на шестой строчке рейтинга.

В первую десятку также вошли еще два вуза из Приволжского федерального округа — Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова (3 место) и Башкирский государственный аграрный университет (8 место).

Всего эксперты проанализировали показатели 448 вузов, в рейтинг вошли 54, отметили в пресс-службе ПГАУ.


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