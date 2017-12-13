Составители рейтинга учитывали долю выпускников, получивших направление на работу, индекс цитирования трудов сотрудников вуза, а также долю средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов.
Рейтинг возглавили вузы из регионов-житниц: Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет имени
Пензенский государственный аграрный университет расположился на шестой строчке рейтинга.
В первую десятку также вошли еще два вуза из Приволжского федерального округа — Саратовский государственный аграрный университет имени
Всего эксперты проанализировали показатели 448 вузов, в рейтинг вошли 54, отметили в пресс-службе ПГАУ.