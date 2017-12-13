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В России намерены развивать космический туризм

13 декабря в 14:30 132 просмотра
«Роскосмос» Игорь Комаров рассказал в интервью с ТАСС о продвижении на мировом рынке космического туризма.

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров рассказал в интервью с ТАСС о продвижении на мировом рынке космического туризма.

По словам Игоря Комарова, Роскосмос планирует больше внимания уделять коммерческим проектам. В настоящее время есть серьезные наработки в этом направлении, были проведены переговоры с ведущими международными партнерами.

«Нам принципиально важно уходить в рынок, потому что это не только сулит новые возможности, но и определяет требования к предприятиям ракетно-космической промышленности, к их конкурентоспособности», — цитирует агентство слова гендиректора.

Предполагается расширить деятельность Международной космической станции. В числе коммерческих проектов госкорпорации также - услуги по выведению в космос грузовых кораблей и развитие высокоточной навигации.


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