В России намерены развивать космический туризм

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров рассказал в интервью с ТАСС о продвижении на мировом рынке космического туризма.

По словам Игоря Комарова, Роскосмос планирует больше внимания уделять коммерческим проектам. В настоящее время есть серьезные наработки в этом направлении, были проведены переговоры с ведущими международными партнерами.

«Нам принципиально важно уходить в рынок, потому что это не только сулит новые возможности, но и определяет требования к предприятиям ракетно-космической промышленности, к их конкурентоспособности», — цитирует агентство слова гендиректора.

Предполагается расширить деятельность Международной космической станции. В числе коммерческих проектов госкорпорации также - услуги по выведению в космос грузовых кораблей и развитие высокоточной навигации.