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Вологжане смогут указывать показания электросчетчиков во «ВКонтакте»

13 декабря в 14:49 88 просмотров
«ВКонтакте», сообщает 35media.ru.

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Вологжане теперь могут передавать показания электросчетчиков в социальной сети «ВКонтакте», сообщает 35media.ru.

Предложения жителей Вологодской области учли в «Вологдаэнергосбыте».

Кроме того, показания принимают через сайт «Энергосбыта», по sms, звонкам и электронной почте, а также в отделениях учреждения и мобильном приложении для смартфонов.

Там, где нет общедомовых приборов учета, населению разрешили не учитывать даты передачи показаний строго — с 23 по 25 число. Это можно делать и раньше. Рекомендуемые сроки актуальны для жильцов многоэтажек, где в расчетах учитывают потребление электроэнергии на общедомовые нужды. Переданные после 25 числа цифры учитывают в квитанциях за следующий месяц, говорится в сообщении.


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