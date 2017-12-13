Вологжане смогут указывать показания электросчетчиков во «ВКонтакте»

Предложения жителей Вологодской области учли в «Вологдаэнергосбыте».

Кроме того, показания принимают через сайт «Энергосбыта», по sms, звонкам и электронной почте, а также в отделениях учреждения и мобильном приложении для смартфонов.

Там, где нет общедомовых приборов учета, населению разрешили не учитывать даты передачи показаний строго — с 23 по 25 число. Это можно делать и раньше. Рекомендуемые сроки актуальны для жильцов многоэтажек, где в расчетах учитывают потребление электроэнергии на общедомовые нужды. Переданные после 25 числа цифры учитывают в квитанциях за следующий месяц, говорится в сообщении.