Вам будет интересно
Наши новости
ПГАУ — в числе самых востребованных сельскохозяйственных вузов
В Пензе пройдет фестиваль юных изобретателей
Известный кузнечанин вернулся на Родину с концертом
Постановка пензенского «Кукольного дома» прошла в финал «Золотой маски»
Пензенцы приняли участие в олимпиаде по программированию
Ребята из Пензы бесплатно отправились отдыхать в «Артек»
Концерт «ДДТ» произвел мощное впечатление на пензенцев
«Рождественская сказка в Вологде» — в топе популярных событий России
Пензенцы смогут проверить знания по истории Отечества
«Аритмию» признали лучшим фильмом «Мужской роли»

В Пензе пройдет патриотический фестиваль

13 декабря в 15:08 78 просмотров
«Молодежный» состоится открытие областного молодежного патриотического фестиваля «Варягъ-2017» имени Турищева (0+).

" data-title="В Пензе пройдет патриотический фестиваль — Пенза-пресс, рунет за день">

14 декабря в киноконцертном зале «Молодежный» состоится открытие областного молодежного патриотического фестиваля «Варягъ-2017» имени Турищева (0+).

В фестивале примут участие более 120 человек из Нижнеломовского, Белинского, Земетчинского, Кузнецкого, Мокшанского районов, а также Пензы и Заречного. Победителей определит высококвалифицированное жюри. Выступления участников будут оценивать в двух возрастных категориях: 14−17 лет и 18−25 лет.

В первый день фестиваля участники выступят по номинациям: «вокал народный», «вокал эстрадный», «литературно-музыкальная композиция», «авторская песня» и «хореография».

Начало — в 11 часов по адресу: улица Плеханова, 15, сообщает пресс-центр облправительства.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60