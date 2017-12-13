В Пензе пройдет патриотический фестиваль

В фестивале примут участие более 120 человек из Нижнеломовского, Белинского, Земетчинского, Кузнецкого, Мокшанского районов, а также Пензы и Заречного. Победителей определит высококвалифицированное жюри. Выступления участников будут оценивать в двух возрастных категориях: 14−17 лет и 18−25 лет.

В первый день фестиваля участники выступят по номинациям: «вокал народный», «вокал эстрадный», «литературно-музыкальная композиция», «авторская песня» и «хореография».

Начало — в 11 часов по адресу: улица Плеханова, 15, сообщает пресс-центр облправительства.