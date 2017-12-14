Пензенца приговорили к 12 годам за надругательство над ребенком

В ходе следствия установлено, что вечером 16 марта женщина приехала к 26-летнему знакомому на одну из автомоек Пензы, с собой она взяла маленькую дочь. Взрослые выпили и вместе с девочкой легли спать в комнате для клиентов.
Ночью мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Мать потерпевшей в это время спала, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В результате суд приговорил пензенца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на один год.
Приговор не вступил в законную силу.