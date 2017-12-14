Белозерцев поставил задачи по борьбе с контрафактом на 2018 год

13 декабря прошло итоговое заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Участие в нем принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава Минпромторга сообщил о главных событиях 2017 года. В их числе — подписание представителями стран СНГ соглашения о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции. Уполномоченный координационный орган по его реализации в РФ определил государственную комиссию.

«Наш форум «Антиконтрафакт» стал официальным мероприятием Евразийского экономического союза. В 2018 году он вновь пройдет в России. Наша обязанность — составить актуальную повестку, которая послужит стимулом к сближению позиций наших партнеров в этих вопросах. Нужно со всей ответственностью подойти к ее формированию», — уточнил глава министерства.

На борьбу с контрафактом нацелено введение системы маркировки товаров. По его словам, пилотный проект по маркировке меховых изделий показал хорошие результаты, и в ближайшее время распространить опыт планируется на другие виды товаров. Уже разработан и одобрен соответствующий законопроект, он прошел первое чтение в Государственной Думе РФ.

Также в ходе заседания рассматривался вопрос противодействия незаконному обороту строительных материалов. Денис Мантуров отметил значение данной деятельности для жизни и здоровья граждан.

«Использование небезопасных материалов в строительной сфере — это отложенные риски, которые приводят к трагическим случаям», — сказал он.

После завершения обсуждения федеральной повестки Иван Белозерцев поставил задачи по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области.

«Проблемы, озвученные в ходе заседания госкомиссии, характерны и для нашего региона. Совместными усилиями мы сдвинули ситуацию с мертвой точки, есть система, но проблемы еще остаются, в первую очередь, в сфере оборота пищевой продукции и реализации алкоголя», — сообщил губернатор.

С начала года в области провели мониторинг 6,5 тысяч объектов торговли, общественного питания и частных домовладений. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 46 150 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, возбудили 185 уголовных дел, наложили административных штрафов более чем на 1 млн 874 тысяч рублей, из них взыскали более 96%.

Глава региона поручил не ослаблять внимание на этой проблеме и активизировать деятельность по борьбе с незаконным оборотом строительных материалов, табачных изделий, лекарственных средств и других товаров, сообщает пресс-центр облправительства.

Также Иван Белозерцев распорядился провести подробный анализ работы в 2017 году.

«Обобщить информацию о компаниях, у которых в этом году были зафиксированы нарушения, которые поставляли некачественную продукцию в другие регионы, в том числе, подготовить обзор состояния работы по незаконному обороту промышленной продукции с конкретными рекомендациями муниципальным образованиям для работы комиссий на местах», — поставил задачу губернатор.

По его словам, это будет способствовать повышению эффективности работы в 2018 году.

Глава областной исполнительной власти обратил внимание, что серьезную роль в профилактике незаконного оборота продукции играют средства массовой информации. Он поручил системно проводить информационную работу и регулярно размещать сведения на сайтах ведомств.

«Должно быть больше информации, чтобы люди могли понимать, какая продукция контрафактная, в каком магазине реализуется. Тогда потребители не пойдут в эти торговые точки, они потеряют прибыль», — акцентировал Иван Белозерцев.