Пензенцы выступили с концертом в Донбассе (видео)

Пензенцы поделились впечатлениями от своей поездки на Донбасс. Они находились там почти неделю. Представители регионального отделения Союза ветеранов Афганистана выступали с концертами перед ополченцами Донецкой народной республики. Собирались поехать и в Луганск, однако сделать это не позволил военный переворот. Он начался в тот же день, как они въехали на территорию Украины.

Слова благодарности от защитников Донбасса звучат в адрес пензенцев. В адрес тех, кто не забывает, не бросает и всячески поддерживает жителей юго-восточной Украины. Представители Пензенского отделения Российского Союза Афганистана в течение пяти дней находились на передовой вместе с бойцами ДНР. Для них пензецы подготовили большой концерт.: спели о дружбе, любви к родине, свободе и о мире в которых там сейчас так нуждаются.

С 2014 года это уже 29-я по счету гуманитарная поездка пензенских афганцев на Донбасс. В этот раз туда отправились трое — председатель Союза Владимир Холзинев, Игорь Соганов и Сергей Сергеев, для которого это первые «военные гастроли».

«Не все получалось, там полнейший мрак. Освещения достаточного не было, и с собой побаивались хорошее освещение брать, мало ли что. Ополчение нас хорошо приняло. Все были довольны, что за 1500 верст приехали к ним, из Пензы, просто так, не за деньги», — рассказал руководитель пресс-службы Пензенского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергей Сергеев.

Путешествие на Украину для пензенцев прошло без эксцессов, правда запланированную концертную программу пришлось сократить. Гости должны были выступить перед бойцами не только Донецка, но и Луганска. Однако в день, когда афганцы прибыли на Донбасс, в Луганске начался военный переворот, сообщает телеканал «Экспресс».

«Часть подразделений в которых мы должны были выступить, были сняты и передвинуты ближе к границе Луганской народной республики, несколько частей были закрыты и готовы к любому моменту вступить в какие-то противостояния, поэтому туда вход был закрыт и учитывая это, мы на два дня выехали из Донецка раньше», — пояснил председатель Пензенского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Свои поездки пензенские афганцы продолжат в 2018 году. На Донбасс они готовы отправиться уже в январе. Надеются, что в юбилейную 30 поездку они смогут доставить и гуманитарную помощь.