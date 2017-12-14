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Прокуратура нашла причину неоперативной ликвидации прорывов в Пензе

13 декабря в 16:49 532 просмотра
«Мордовский» ПАО «Т Плюс» обнаружила, что в организации не укомплектованы аварийно-спасательные бригады.

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В Пензе прокуратура в ходе проверки деятельности филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» обнаружила, что в организации не укомплектованы аварийно-спасательные бригады.

Сотрудники прокуратуры установили, что на объектах «Т Плюс»: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и «Котельная Арбеково» нет нештатных аварийно-спасательных бригад. Это противоречит положениям законодательства о промышленной безопасности и гражданской обороне.

«В связи с этим затруднено принятие первичных оперативных мер в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По итогам проверки прокурор внес представление об устранении нарушений.

Напомним, 13 декабря в Пензе произошла очередная утечка на тепломагистрали, на этот раз — на проспекте Строителей. Днем ранее также случился прорыв на улице Чкалова, в связи с чем проверкой занялась прокуратура области.


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