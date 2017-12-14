Житель Башмаково пытался дать взятку сотруднику полиции

По данным следствия, в ноябре 30-летнего жителя Башмаково признали виновным в совершении правонарушения, его лишили права управления транспортом на один год.

14 ноября он прибыл в отдел полиции по Башмаковскому району, где сдал свое водительское удостоверение. Выйдя из здания, мужчина решил дать 20 тысяч рублей сотруднику полиции, чтобы тот предоставил ему возможность управлять автомобилем на территории Башмаково. Сначала он попытался передать начальнику ОГИБДД 10 тысяч рублей, остальную часть злоумышленник планировал отдать позже. Полицейский не принял взятку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Автолюбитель признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.