Полгода связи в подарок. Какие еще сюрпризы приготовила Tele2 для абонентов?

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 заранее готовится к новому году: традиционно проверяет сеть на соответствие предстоящим нагрузкам, улучшает качество покрытия. А в этом году Tele2 сделала абонентам сразу несколько сюрпризов: запустила новую линейку тарифов, услугу по волшебному превращению минут в гигабайты и даже дарит шесть месяцев связи! Разбираемся, в чем суть новшеств.

Компания Tele2 отличается своим креативным и нестандартным подходом ко всему: начиная от рекламы, в которой снимаются обычные абоненты, и заканчивая продуктом, который оператор предлагает клиентам. И это не случайно, ведь его слоган — «Живи по другим правилам».

«Наша компания всегда стремится приятно удивлять своих абонентов, старается идти впереди и создавать тренды. Мы были первыми, кто запустил услугу по переносу неизрасходованных минут и гигабайтов. Затем, что не менее важно, полностью обновили тарифную линейку в Пензе, а также запустили инновационную услугу обмена минут на гигабайты. И, наконец, теперь мы дарим месяцы бесплатного общения», — рассказал директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин.

Обмен минут на гигабайты

В связи с тем, что в последнее время активно растет потребление интернет-трафика, а минуты часто остаются неиспользованными, компания Tele2 приняла революционное решение — дать абонентам возможность самим выбирать, что им нужнее: минуты или гигабайты.

«Эта услуга популярна. Люди активно пользуются новыми возможностями», — прокомментировал коммерческий директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Сергей Гречко.

Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз:

• через USSD-команду *155*62*количество минут для обмена#;

• в личном кабинете на сайте tele2.ru и в мобильном приложении «Мой Tele2″.

Обмен минут на гигабайты осуществляется по фиксированному курсу: 100 минут = 1 ГБ.

Новая линейка тарифов

С 29 ноября Tele2 запустила новую линейку тарифов»: «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+". Они разработаны, исходя из потребностей абонентов, подчеркивает Алексей Степин.

«Каждый клиент найдет тариф по вкусу. Важно, что в новой линейке соцсети и мессенджеры бесплатны, а ведь это одна из основных статей расхода трафика. Кроме того, в пакетах минуты не расходуются, если вы звоните на Tele2 как в домашнем регионе, так и по России», — пояснил он.





Подарок к Новому году

И, наконец, новогодний презент от оператора — возможность пользоваться услугами мобильной связи несколько месяцев бесплатно.

Абоненты тарифа «Мой онлайн+" при внесении абонентской платы за шесть месяцев получат еще полгода связи в подарок. Пользователи тарифов «Мой разговор», «Мой Tele2», «Мой онлайн» получат три месяца связи в подарок при оплате девяти месяцев услуг.

«Я лично воспользовался этой возможностью. Поскольку у всех сотрудников компании такие же коммерческие тарифы, как и у наших абонентов, сегодня при оплате шести месяцев услуг связи на тарифе «Мой онлайн+" полгода получил в подарок. При наших лояльных ценах вы еще и экономите в два раза. Такого пока никто не сделал на рынке.

Нас часто спрашивают, в чем подвох? Но его нет. Мы просто не экономим на своих абонентах. У нас обычные офисы, мебель, у нас нет звезд в рекламе. Мы вкладываем деньги в развитие сети: развиваем техническую составляющую, увеличиваем зону покрытия. Работаем для абонентов. Мы всегда будем в мейнстриме, будем ближе к клиенту», — подчеркивает Алексей Степин.

И это далеко не все сюрпризы, которые подготовила абонентам Tele2, заверяет руководство филиала. Компания планирует расширять возможности клиентов и дальше, запустить в начале 2018 года сеть 4G в Пензенской области, развивать инфраструктуру в маленьких городах и селах, чтобы сделать жизнь своих абонентов еще лучше.