В Пензе наградили работников культуры

13 декабря в Центре культуры и досуга глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с сотрудниками управления культуры города и подведомственных учреждений.

В ходе встречи участники подвели итоги 2017 года и наметили план работы на 2018 год. Основное внимание мэр уделил вопросу безопасности детей во время новогодних праздников.

«При организации массовых мероприятий важно обеспечить безопасность наших детей, принять все необходимые профилактические меры и четко контролировать ситуацию», — подчеркнул он.

Кроме того, глава администрации поблагодарил присутствующих за успешную реализацию задач сферы культуры и наградил Почетными грамотами главы администрации города Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Вы формируете культурный облик нашего города. Благодаря вам в областном центре проводятся такие значимые события как парад молодежи, в котором в этом году приняли участие представители 45 иностранных государств, благотворительные концерты, посредством которых были собраны пожертвования на строительство нашей главной святыни города — Спасского кафедрального собора на общую сумму более одного миллиона рублей», — отметил Виктор Кувайцев.