В Пензе пройдет агрономический форум

В Пензе 14 и 15 декабря пройдет агрономический форум по вопросам возделывания сельскохозяйственных культур в регионе.

Площадкой для работы и обсуждений актуальных вопросов агропромышленного комплекса (АПК) региона станет Пензенский государственный аграрный университет. Основная тема форума (0+) посвящена вопросам технологии возделывания сельскохозяйственных культур в регионе.

«Для гостей мероприятия организуют выставку, участниками которой станут представители компаний-производителей и дилеров семенного материала, удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники и оборудования, а также представители банковской сферы и лизинговых компаний», — сообщает пресс-центр областного правительства.

Основные итоги сельскохозяйственного года подведет заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков. Также глава аграрного ведомства обозначит задачи, которые предстоит решить работникам АПК Пензенской области в 2018 году.

В первый день форума работа двух секций будет посвящена вопросам развития отрасли растениеводства. Пензенские аграрии обсудят вопросы возделывания зерновых сельхозкультур с урожайностью колосовых от 35 ц/га и выше и с урожайностью до 35 ц/га. Своим опытом поделятся и выступят спикерами в работе секций ведущие сельскохозяйственные товаропроизводители региона.

Также участники секций рассмотрят итоги фитоэкспертизы и фитомониторинга за 2017 год, представленные ФГБУ «Россельхозцентр».

Первый день работы агрофорума будет посвящен и рассмотрению ключевых вопросов развития отрасли мясного скотоводства на территории региона. Своим опытом разведения крупного рогатого скота мясного направления поделятся руководители сельхозпредприятий Пензенской области. Вопросы подготовки кормовой базы и производства сельхозкультур вместе с аграриями обсудят представители ведущих компаний-дилеров семенного материала.

В рамках первого дня работы III Агрономического форума сельскохозяйственным товаропроизводителям будет оказана квалифицированная консультационная помощь от преподавательского состава Пензенского государственного аграрного университета.

Второй день форума будет посвящен обсуждению вопросов возделывания масличных и зернобобовых сельхозкультур, а также вопросам эффективного развития молочного скотоводства.