Скончалась почетный гражданин Пензенской области Татьяна Мартыненко

Почетный гражданин Пензенской области, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды, «Отечественной войны 2-й степени», награжденноая медалями «За Победу над Германией» и «За освобождение Праги», Татьяна Тарасовна Мартыненко скончалась 14 декабря в день своего рождения. Сегодня ей исполнилось бы 94 года.

«Ушел из жизни удивительный человек, все свое сердце и душу отдававший любимому делу. Ее знали, любили и ценили несколько поколений наших земляков.

Татьяна Тарасовна Мартыненко родилась 14 декабря 1923 года в г. Пензе в семье рабочих. В 1941 году, сразу после окончания 9 класса, пошла работать на завод и учиться в школу медицинских сестер, а уже в начале 1942 — на фронт. Медсестрой Татьяна Мартыненко воевала на Карельском, 1-м Украинском фронтах. На передовой выносила раненых с поля боя. В одном сражении спасла жизнь семнадцати солдатам. Как-то пришлось даже одному из бойцов вытаскивать осколок снаряда зубами, потому что под рукой не оказалось подходящего инструмента. Татьяна Тарасовна закончила войну на Первом Украинском фронте в составе 172-й стрелковой Павлодарского ордена Суворова дивизии под командованием Героя Советского Союза А. А. Краснова . В октябре 1945 года Татьяна Мартыненко вернулась в родную Пензу. В 1949 году открыла в Доме пионеров и школьников первую секцию туризма в Пензе, где занимались дети и их родители.

Благодаря профессиональным и личным качествам Татьяны Тарасовны, ее коммуникабельности и неиссякаемой жизненной энергии, оптимизму и инициативности в Пензе стало активно развиваться туристское движение, прежде всего среди школьников. Трудно сосчитать, скольких мальчишек и девчонок она увлекла туризмом, спортом, скольких спасла от дурного влияния, от исковерканной судьба.

Татьяна Тарасовна Мартыненко всегда была безраздельно предана детям, идее воспитания нравственно и физически здорового поколения пензенцев.

Особая роль Татьяны Мартыненко в решении проблемы оздоровления детей-инвалидов и их социальной адаптации. В Центре детского, юношеского туризма и экскурсий г. Пензы, где Татьяна Тарасовна работала педагогом дополнительно образования, она организовала коррекционную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Татьяна Мартыненко навсегда вошла в плеяду наших выдающихся земляков, стала человеком-легендой, светлая память о котором навсегда сохранится в наших сердцах».

