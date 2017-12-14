Стал известен размер пособия по безработице на 2018 год

Правительство РФ обнародовало размеры пособий по безработице на 2018 год. Уже девятый год подряд их размер останется неизменным.

Последний раз пособия по безработице в России повышались с 1 января 2009 года, в разгар прошлого экономического кризиса. Тогда максимальный размер выплаты был резко увеличен и достиг 4, 9 тыс. рублей (минимальный порог в 850 рублей не поднимался). С того времени индексация пособий не проводилась.

Исключением не станет и грядущий год (Постановление Правительства РФ от 24.11.2017 № 1423 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2018 год»). Порядок начисления пособий также не меняется — а значит, тех, кто сможет получить его в максимальном размере, по-прежнему не так много. Возможность получения относительно высокого пособия зависит от множества факторов — таких как размер утраченного заработка, стаж, квалификация и т. д.