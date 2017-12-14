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Стал известен размер пособия по безработице на 2018 год

14 декабря в 12:48 436 просмотров

Правительство РФ обнародовало размеры пособий по безработице на 2018 год. Уже девятый год подряд их размер останется неизменным.

Последний раз пособия по безработице в России повышались с 1 января 2009 года, в разгар прошлого экономического кризиса. Тогда максимальный размер выплаты был резко увеличен и достиг 4, 9 тыс. рублей (минимальный порог в 850 рублей не поднимался). С того времени индексация пособий не проводилась.

Исключением не станет и грядущий год (Постановление Правительства РФ от 24.11.2017 № 1423 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2018 год»). Порядок начисления пособий также не меняется — а значит, тех, кто сможет получить его в максимальном размере, по-прежнему не так много. Возможность получения относительно высокого пособия зависит от множества факторов — таких как размер утраченного заработка, стаж, квалификация и т. д.

№ 49 (591) от 14.12.17 [ «Аргументы Недели «]


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