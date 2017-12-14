Опыт пензенского культурного дневника распространят в других регионах

14 декабря в Пензенском архитектурно-строительном колледже подвели предварительные итоги работы регионального минобра в уходящем году и озвучили планы на 2018-й.

По словам зампреда правительства региона Олега Ягова, принявшего участие в совещании, Пензенская область — единственный в России субъект, который смог выстроить концепцию культурного просвещения учащейся молодежи.

«Напомню про дневник наш. Ездил на прошлой неделе в три района, и у всех детей на столах лежали дневники. Подарком к Новому году будут 119 тысяч культурных дневников школьника Пензенской области. На сегодняшний день это лучший культурный дневник в стране. И напомню, что министр культуры РФ Владимир Мединский подготовил постановление, оно уже опубликовано, — рекомендовать опыт культурного дневника Пензенской области для всех субъектов РФ. И, конечно, у нас есть еще интересные идеи», — отметил он.

Также собравшихся с завершением календарного года поздравил зампред регионального ЗакСобрания Владимир Полукаров и пожелал продуктивной работы.

С отчетом о работе минобра за 2017 год и планах на 2018-й выступил глава ведомства Александр Воронков. Он подчеркнул, что главным приоритетом министерства и всей отрасли является развитие ребенка и совершенствование материально-технической базы, а также кадровая работа с педагогами.

«Был дан старт трехлетней областной программе капремонта образовательных организаций. Впервые за много лет бюджет региона финансово поддержал сельские школы, и более 152 млн было направлено на ремонт 36 школ. Мы достойно справились с этим поручением губернатора. Были недочеты, но мы — не строители, хотя очень четко провели данную работу.

Сохранили средства в системе образования, несмотря на то, что в ходе торгов сложилась экономия, мы вновь деньги направили на совершенствование материальной базы. И сегодня многие старые сельские школы могут похвастаться современной инфраструктурой. Эта программа будет продолжена в 2018 году, 160 млн со стороны областного бюджета уже заложено. Губернатор принял решение, что 80% расходов ремонта возьмет на себя регион и только 20% - муниципальные. В 2018 году мы нацеливаем всех на ремонт не только общеобразовательных учреждений, но и детсадов», — сообщил он.

Также в 2017 году были открыты три новые школы — в селе Засечном на 1100 мест, в селе Средняя Елюзань на 200 мест и городе Пензе на 550 мест. Было приобретено меоборудование на 8 млн рублей для мониторинга здоровья детей.

В следующем году планируется начать реализацию программы «Рабочее место учителя» со внедрением системы «Электронная школа», ввести в эксплуатацию школу на 660 мест на Шуисте, а также начать строительство начальной школы-детсада в поселке Мичуринском, допкорпуса ДОУ № 101 на Шуисте на 175 мест, детсада на 415 мест в Засечном и нового здания детсада на 100 мест в селе Неверкино. Кроме того, будет продолжен ремонт спортзалов в сельских школах, обновление парков школьных автобусов.

Для развития кадрового потенциала в 2018 году будут продолжены программы стажировки учителей иностранного языка и грантового конкурса, внедрены новые формы проведения конкурсов профмастерства.

По словам Александра Воронкова, результаты ЕГЭ в регионе — традиционно лучше общероссийских. В уходящем году отмечается рост среднего тестового балла по всем предметам, наибольшее повышение произошло по литературе (на 6,2 балла) и географии (6,3 балла). Техническая оснащенность пунктов проведения экзаменов увеличилась в два раза — до 50%, планируется довести ее до 100% в новом году.

Также в Пензенской области продолжает совершенствоваться система поддержки одаренных детей. В 2018 году планируется создать в регионе специализированный центр их подготовки, втом числе — к олимпиадам, пригласить для работы с ними ведущих ученых России, обеспечить участие пензенских школьников в учебных сборах при ведущих вузах страны.

Министр образования региона также отчитался о работе по психолого-педагогическому развитию детей, профобразования и создании условий для массового проявления детских способностей в разных сферах деятельности.