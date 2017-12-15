Как повлияло ужесточение правил на сдачу экзамена для пензенских водителей?

В 2017 году пензенские кандидаты в водители сдавали экзамены на получение прав по ужесточенным правилам. Настало время подвести итоги. Повлияли ли изменения на уровень подготовки водителей и стало ли сложнее получить права?

Новый регламент правил сдачи экзамена действует уже больше года, он вступил в силу с 1 сентября 2016 года.

Согласно данным Госавтоинспекции, в 2016-м экзамены на право управления транспортным средством всех категорий сдали 43 516 человек, за 11 месяцев 2017 года права получили 32 609 человек. Процент сдачи экзамена с первого раза представлен ниже в диаграмме.

Как показывает статистика, процент сдачи с первого раза снизился, по сравнению с прошлым годом. Особенно это коснулось экзамена в условиях площадки — показатель уменьшился на 17%.

По данным пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, изменения коснулись всех этапов проведения экзамена. Так, на теории допускается совершить одну или две ошибки в разных блоках вопросов из 20. За каждый неверный ответ дается дополнительно пять задач, в которых уже нельзя ошибаться. При сдаче автодрома добавили новые испытательные упражнения, а также ввели временные ограничения.

«Раньше было пять упражнений, а сдавали три, сейчас их увеличили до шести: разворот, «змейка», поворот на 90 градусов, заезд в гараж и параллельная парковка. При этом сдавать нужно пять. На выполнение всех упражнений отводится 11 минут», — рассказал директор одной из пензенских автошкол Николай Юршев.

В условиях дорожного движения увеличилось время проведения экзамена — до 30 минут. В этот промежуток кандидат в водители должен выполнить команды инспектора, при этом все маневры и действия на маршруте необходимо проехать, не нарушая правил.

При сдаче города ошибки, допущенные кандидатом в водители, разделены на три категории. За грубые снимается пять баллов, за средние — три балла и за мелкие — один. Например, к грубым относятся: нарушение правил выполнения разворота, не выполнил задание экзаменатора, превысил установленную скорость и другие. Если курсант набирает пять баллов, то экзамен считается проваленным.

По его мнению Николая Юршева, для курсантов основная сложность заключается в маршруте при сдаче экзамена в условиях городского движения.

«Год назад поменялся маршрут, прежний, в Терновке, был проще: там меньше поворотов, менее интенсивное движение. Сейчас в городе — четыре маршрута, все они очень оживленные, длинные и сложные. Кроме того, курсанты должны выполнить несколько команд инспектора, любое невыполнение влечет несдачу. Но так было и раньше. Причиной ошибок чаще всего является волнение», — отметил он.

Директор автошколы считает, что ужесточение правил сдачи экзамена идет только на пользу будущим водителям.

«Люди более подготовлены для езды, они могут поехать в любой город. Конечно, можно сделать менее сложный маршрут, будет процент сдачи выше, но водители-новички будут просто не готовы выезжать в условия уличного движения. Да, требования ужесточились, но от этого только лучше», — подчеркнул он.

Кроме того, все учебные машины, на которых принимается экзамен, должны быть оборудованы камерами, они установлены в салоне автомобиля и фиксируют действия испытуемого с разных углов. В первую очередь, это помогает решить спорные моменты, в случае из возникновения. Человеческий фактор никто не отменял, инспектор может что-то упустить или не заметить.

«Мне не зачли экзамен по городу, камнем преткновения стал вовремя не включенный, по словам инспектора, указатель правого поворота. Я пытался оспорить, но ничего не вышло. В итоге три балла за «поворотник» стали решающими. На следующий день мне позвонили из МРЭО, сказали, что они пересмотрели видеозапись, указатель все-таки был включен вовремя, и права я получил», — поделился своей историей ученик одной из пензенских автошкол.

Хочется надеяться, что ужесточение правил сдачи экзамена поможет лучше подготовить водителей, и новоиспеченные автолюбители будут реже становиться виновниками ДТП. Вопрос: станет ли безопаснее на дорогах, остается пока открытым, ведь большинство водителей — не новички, они получали права по «упрощенным» условиям.