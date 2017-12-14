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В Пензе торжественно открылся агрономический форум

14 декабря в 13:49 248 просмотров

В Пензе прошло торжественное открытие Агрономического форума. В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Приветствуя участников форума, глава региона обратил внимание на важность повышения квалификации аграриев и изучения последних тенденций в отрасли.

«Мы проводим подобные встречи, чтобы у вас была возможность пообщаться, поделиться опытом. Меняются технологии, подходы, погодные условия, появляются новые средства обработки. Чтобы успешно работать, нужно постоянно развиваться», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев поблагодарил аграриев за добросовестный труд и высокие результаты.

«В целом итоги деятельности сельхозпроизводителей в этом году хорошие — 2,5 миллиона тонн зерна, 2,3 миллиона тонн свеклы, хороший урожай картофеля, овощей. Высокие темпы и в переработке продукции. Мы занимаем первые и вторые места в ПФО по многим показателям. Пензенская область сегодня известна в Российской Федерации как регион, где интенсивно развивается сельское хозяйство, и для позиционирования региона это очень важно. Хотел бы, чтобы на этой площадке вы сформулировали проблемные вопросы, их необходимо совместно обсуждать и искать решение», — уточнил губернатор.

В числе приоритетов 2018 года Иван Белозерцев назвал ввод земель в севооборот. В 2017 году в оборот возвращено 57 тысяч гектаров пашни, в том числе была проведена раскорчевка древесно-кустарниковой растительности на землях общей площадью 13 тысяч гектаров.

«К 2020 году мы должны ввести в оборот все оставшиеся земли», — поставил задачу губернатор.

Ректор ПГАУ Олег Кухарев поблагодарил главу региона за поддержку в подготовке специалистов аграрной сферы. Он сообщил, что в 2017 году проведен первый набор абитуриентов по направлению «Ветеринария», открытом по поручению Ивана Белозерцева. В настоящее время Пензенский аграрный университет находится на шестом месте в рейтинге сельскохозяйственных вузов страны. Доля выпускников, получивших направление на работу, составляет 94%.

«Благодаря поддержке губернатора Пензенской области мы реализуем несколько проектов, направленных на практикоориентированое обучение: создание в университете лабораторий и центров ведущих компаний, ведение занятий специалистами агробизнеса, двойное руководство дипломными работами, постоянные выезды на ведущие предприятия Пензенской области, работа в студенческих отрядах и прочее», — сказал он.

Для более качественной подготовки специалистов Иван Белозерцев поручил запланировать проведение занятий со студентами совместно с представителями пензенских сельхозпредприятий.

«Важно, чтобы приходили те производители, которые показывают хорошие результаты и проводили занятия в стенах университета, а также посещая хозяйства. Надо рассказывать о тех подходах, которые сегодня используются на практике, чтобы высшая школа не отставала от процессов, происходящих в промышленности, экономике, сельском хозяйстве. Нужно установить связь и передавать опыт», — отметил губернатор.

Ряд предложений по развитию научной деятельности университета Иван Белозерцев озвучил в ходе осмотра выставки. Разработки и достижения Пензенского аграрного университета были представлены наряду с продукцией компаний — производителей семенного материала, удобрений, средств защиты растений, техники и оборудования.

Так, глава региона обратил внимание, что вместо импортных минеральных удобрений можно использовать продукцию вуза, а потенциал его профессорско-преподавательского состава позволяет организовать рыбоводческое предприятие.

«Давайте создадим хорошее хозяйство по выращиванию рыбы в закрытом водоеме, мы занимаемся рыбоводством, но такого у нас нет. Будете заниматься наукой и практикой, обучать студентов и зарабатывать деньги. Я поддержу, мы можем вместе подобрать подходящие площади», — предложил Иван Белозерцев.

Всего в агрономическом форуме принимают участие представители более 150 предприятий всех районов области, специалисты администраций муниципальных образований, поставщики семенного материала, техники и оборудования, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/57173/

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