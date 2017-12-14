«Единая Россия» поддержала решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем

Партия окажет главе государства поддержку и примет самое активное участие в его кампании, подчеркнул и. о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Мы поддерживаем решение президента РФ идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании. На сегодняшний день у «Единой России» создана самая разветвленная региональная сеть», — заявил он.

По словам Турчака, Владимир Путин не только моральный лидер партии, он — национальный лидер всей России, которого поддерживают представители разных партий и движений независимо от их политических взглядов.

«Владимир Владимирович — надпартийный лидер, и его желание идти не от конкретной партии, а самовыдвиженцем от всех людей, которые его поддерживают, понятно. На предстоящем съезде партия примет заявление о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Уверен, что это заявление будет поддержано делегатами единогласно», — подчеркнул и. о. секретаря генсовета.