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«Единая Россия» поддержала решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем

14 декабря в 13:59 244 просмотра
, подчеркнул и. о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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Партия окажет главе государства поддержку и примет самое активное участие в его кампании, подчеркнул и. о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Мы поддерживаем решение президента РФ идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании. На сегодняшний день у «Единой России» создана самая разветвленная региональная сеть», — заявил он.

По словам Турчака, Владимир Путин не только моральный лидер партии, он — национальный лидер всей России, которого поддерживают представители разных партий и движений независимо от их политических взглядов.

«Владимир Владимирович — надпартийный лидер, и его желание идти не от конкретной партии, а самовыдвиженцем от всех людей, которые его поддерживают, понятно. На предстоящем съезде партия примет заявление о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Уверен, что это заявление будет поддержано делегатами единогласно», — подчеркнул и. о. секретаря генсовета.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2017/12/14/turchak-edinaya-rossiya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rf-ballotirovatsya-v-kachestve-samovydvizhenca/

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