Продлеваем жизнь елки. Как хранить и правильно утилизировать хвойное

До Нового года остаются считанные дни, и пензенцы активно «штурмуют» елочные базары в поисках вечнозеленой красавицы, которая украсит дом и подарит ощущение праздника. К сожалению, живая новогодняя елка недолговечна, и для того, чтобы она радовала нас свежим ароматом хвои все праздники и не осыпалась, необходимо правильно ухаживать за ней.

ИА «Пенза-Пресс» рассказывает о двух действенных способах, как можно продлить век новогодней елки.

Тем не менее, рано или поздно срубленное живое дерево все равно высохнет, да и новогодние праздники подойдут к концу. Тогда елочку придется выбросить. Обязательно ли выкидывать ее или есть другие способы утилизации хвойного? Корреспонденты информагентства выяснили, где будут рады принять елочку после Нового года и как ее можно использовать.

1. Зоопарк

Хвойному дереву всегда будут рады в пензенском зоопарке. По словам сотрудников учреждения, некоторые горожане, а также предприниматели, которым не удалось распродать все елки до Нового года, приносят их животных. Хвойные используют как в качестве корма — их с удовольствием едят глухари, лоси, пятнистые олени, яки и бизоны, так и для декорирования вольеров.

2. Ферма

Кроме того, дерево можно сдать на ферму, где хвойное также поможет разнообразить рацион животных и даже послужить им подстилкой. Однако следует помнить о том, что, если вы решили отнести елку в зоопарк или на ферму, то его предварительно необходимо очистить от дождя и мишуры.

3. Дача или частный дом

Дерево можно использовать для изготовления мульчи [щепок, которыми присыпают поверхность почвы — прим. ред.]. Это защитит растения от гибели, предотвратит эрозию земли и не позволит прорасти сорнякам. Из ствола елки можно сделать бордюр для клумб, также древесиной можно топить печь.

4. Лечение

Еловую хвою используют для лечения таких заболеваний, как бронхит и простуда. 200 граммов веток следует залить кипятком в кастрюле, после чего накрыться полотенцем и вдыхать пар. Также можно приготовить еловую пасту — взять 300 граммов измельченной хвои, 200 граммов меда и 50 граммов прополиса, смешать и хранить в холодильнике. Принимать рекомендуют по одной столовой ложке трижды в день до еды, запивая пасту теплой водой.

Матрас, набитый еловыми иголками, поможет избавиться от боли в суставах. Чтобы он не кололся, следует обернуть его шерстяным одеялом.

ИА «Пенза-Пресс» надеется, что эти советы помогут вам надолго сохранить в доме атмосферу праздника, а после новогодних торжеств — найти хвойному достойное применение, которое подарит ему новую жизнь.

Также информагентство предлагает тем, кто еще не успел приобрести хвойное, прочесть материал, в котором мы подробно рассказываем о трудностях выбора елки и местах продажи вечнозеленых деревьев в Пензе.

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