Левин принял участие в открытии выставки «Долг журналиста»

Леонид Левин подчеркнул, что сегодня необходимо, помня о тех, кто погиб, думать, в первую очередь, о живых. В этой связи крайне важным он назвал скорейшее принятие законопроекта о социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках, тех, кто «с камерой, диктофоном и фотоаппаратом рассказывает о происходящем на войне». Работа над проектом федерального закона будет завершена, заверил он.



«В рамках принятия бюджета Государственная Дума обновленному Союзу журналистов России выделила прямой бюджетной росписью 10 млн рублей на поддержку ветеранов журналистики и тех семей, которые потеряли своих близких», — рассказал председатель комитета.



В заключение он также рассказал о памятнике погибшим журналистам, который появится в Москве в следующем году, сообщает общественная приемная депутата Госдумы Леонида Левина.