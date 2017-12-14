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Левин принял участие в открытии выставки «Долг журналиста»

14 декабря в 14:19 204 просмотра
, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в открытии выставки «Долг журналиста» (12+), приуроченной к Международному дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Она проходит в здании Государственной Думы.

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13 декабря председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в открытии выставки «Долг журналиста» (12+), приуроченной к Международному дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Она проходит в здании Государственной Думы.

Леонид Левин подчеркнул, что сегодня необходимо, помня о тех, кто погиб, думать, в первую очередь, о живых. В этой связи крайне важным он назвал скорейшее принятие законопроекта о социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках, тех, кто «с камерой, диктофоном и фотоаппаратом рассказывает о происходящем на войне». Работа над проектом федерального закона будет завершена, заверил он.

«В рамках принятия бюджета Государственная Дума обновленному Союзу журналистов России выделила прямой бюджетной росписью 10 млн рублей на поддержку ветеранов журналистики и тех семей, которые потеряли своих близких», — рассказал председатель комитета.

В заключение он также рассказал о памятнике погибшим журналистам, который появится в Москве в следующем году, сообщает общественная приемная депутата Госдумы Леонида Левина.


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